Schwieriger Start bei Juve: Höwedes greift auf spezielle Methode zurück

WM in Russland noch nicht abgeschrieben

+ © dpa / Alessandro Di Marco Weltmeister Benedikt Höwedes hatte einen schwierigen Start bei Juventus Turin. © dpa / Alessandro Di Marco

Weltmeister Benedikt Höwedes hat die Weltmeisterschaft in Russland trotz seiner langen Leidenszeit noch nicht abgeschrieben. Mit einer speziellen Methode will er in Form kommen.