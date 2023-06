Möglicher Bellingham-Nachfolger sorgt für Wirbel bei den BVB-Fans

Von: Christian Németh

Nach dem Abgang von Jude Bellingham ist der BVB auf der Suche nach einem Nachfolger, unter anderem ein Wolfsburg-Star wird gehandelt. Das sorgt jedoch für Fan-Unruhen.

Dortmund - In der vergangenen Woche wurde Vollzug gemeldet: Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund und läuft aber der kommenden Saison für Real Madrid auf. Stattliche 103 Millionen Euro sowie gegebenenfalls noch 34 Millionen Euro an Boni gehen an den BVB, der im Gegenzug aber auch Ersatz für den englischen Youngster finden muss. Nun brodelt freilich die Gerüchteküche, in der auch ein Name genannt wird, der bei einigen Dortmunder Fans Widerstand auszulösen scheint.

Felix Nmecha Geboren: 10. Oktober 2000 in Hamburg Stationen (Verein): Manchester City (2018-2021), VfL Wolfsburg (seit 2021) Nationalmannschaften: England (U16, U18, U19), Deutschland (U18, U21, A-Nationalmannschaft)

Hat der BVB Wolfsburgs Nmecha auf dem Zettel? Fans protestieren

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die BVB-Verantwortlichen an der Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert sein. Der 25-jährige Offensivakteur ist bislang einmal – im März gegen Belgien – für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen, steht jedoch für die anstehende Länderspiel-Serie nicht im Kader der DFB-Elf, da er an einer Prellung am Sprunggelenk laboriert. Derzeit läuft Nmechas Vertrag bei den Niedersachsen noch für eine Saison: Sollte der VfL den gebürtigen Hamburger, der diverse englischen Nachwuchsnationalmannschaften durchlief, noch für eine stattliche Ablösesumme verkaufen wollen, müsste dies in diesem Sommer geschehen.

Allerdings regt sich bereits in diesem frühen Stadium der vermeintlichen Dortmunder Interessensbekundung Widerstand im BVB-Fanlager. Einige Anhänger werfen Felix Nmecha vor, eine homophobe Einstellung zu haben. Der Grund hierfür: Im vergangenen Februar hatte der Wolfsburger Profi in seiner Instagram-Story ein Video des US-amerikanischen Rechtspopulisten Matt Walsh geteilt. In diesem kritisierte Walsh, der zu den bekannteren Gegnern der LGBTQI+-Bewegung zählt, einen Vater, der über die Geschichte seines Trans-Kindes berichtet hatte. Nmecha hatte das Video mit dem Kommentar „If we don‘t see what is wrong with this“ (Deutsch: „Wenn wir nicht sehen, was daran falsch ist.“) geteilt. Viele User konterten in Kommentaren auf dem Nmecha-Kanal mit Regenbogen-Flaggen-Postings.

BVB-Fans haben Nmecha-Post nicht vergessen

Zwar versuchte Nmecha das geteilte Walsh-Video nach dem merklichen Gegenwind einzuordnen und distanzierte sich in einer weiteren Insta-Story von einem Großteil der Meinungen des Rechtspopulisten, verwies zudem auf seinen christlichen Glauben, dennoch blieb bei einigen Fußball-Anhängern der Verdacht der Homophobie hängen. Das beweisen die derzeit gemischten Reaktionen rund um das Wechselgerücht. So finden sich auf dem Instagram-Kanal Nmechas zahlreiche Fan-Bekundungen („Komm zum BVB“), es gibt aber auch skeptische Social-Media-Stimmen.

Ein Twitter-User etwa schreibt: „Wenn wir Felix Nmecha holen, muss ich wirklich stark überlegen, ob ich meine Mitgliedschaft aufrechterhalten kann. Ich erwarte, dass auch die Spieler des Vereins sich an den Grundwertekodex richten.“ Ein weiterer Nutzer der gleichen Plattform hat folgende Bedenken: „Nmecha ist offensichtlich queerfeindlich und teilt transfeindliche Videos in seinen Instagram-Storys. Beim BVB würde er noch mal eine viele höhere Reichweite bekommen und noch viel mehr jüngerer Menschen mit seinen Ansichten erreichen, die diese Videos nicht richtig einordnen.“ Noch ist hinsichtlich einer BVB-Verpflichtung Felix Nmechas alles offen – anders sieht es scheinbar bei einem namhaften Dortmunder Abgang aus.