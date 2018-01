Bei neuem US-Fußball-Klub: David Beckham wird Anteilseigner

Spielbetrieb bis 2020

David Beckham will Spitzenfußball nach Miami bringen. Ein Team, an dem der ehemalige englische Nationalspieler Anteile hält, soll künftig in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS spielen.