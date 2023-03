Bayern-PK JETZT im Live-Ticker: Wie lange fällt Sané aus, Herr Nagelsmann?

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann muss in Pilsen auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. © IMAGO / MIS

Bevor das Pariser Starensemble in München aufkreuzt, muss der FC Bayern noch beim angeschlagenen VfB Stuttgart ran. Die Nagelsmann-PK im Live-Ticker.

VfB Stuttgart – FC Bayern München | Samstag, 18.30 Uhr

| Samstag, 18.30 Uhr Bayern-Kader gut bestückt: Nur Leroy Sané ist fraglich

ist fraglich Dieser Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern (12 Uhr) wird laufend aktualisiert.

12 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 3. März, 11.53 Uhr: Die Pressekonferenz steht kurz bevor, Julian Nagelsmann wird jeden Moment eintreffen. Was hat er vor dem Stuttgart-Spiel zu erzählen?

FC Bayern zwischen PSG und VfB

Erstmeldung vom 3. März: München – Für den FC Bayern steht mal wieder ein Spagat an: Am Samstag trifft der Rekordmeister auf den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, am Mittwoch folgt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG.

Beide Spiele verlangen eine völlig unterschiedliche Herangehensweise. Doch bei beiden gilt: Verlieren verboten. Denn auch in der Bundesliga sind die Zeiten des Neun-Punkte-Vorsprungs vorbei, die Verfolger sitzen den Münchnern dicht im Nacken.

Bayern-Kader gut bestückt: Nur Leroy Sané ist fraglich

Da ist es gut, dass Julian Nagelsmann fast seinen ganzen Kader zur Verfügung hat – mit Ausnahme der Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez. Lediglich Leroy Sané ist angeschlagen, der Linksfuß hat sich im Training am Knöchel verletzt.

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern wird Nagelsmann auch ein personelles Update geben. Zurzeit hat der Trainer 15 Spieler im Kader, die einen Stammspieler-Anspruch haben – da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Er kündigte an, eine Achse aufbauen zu wollen, die sich nach und nach einspielt. Teil davon soll Thomas Müller sein, wie er bestätigte.

FC Bayern: Nagelsmann muss Konkurrenzkampf moderieren

Gesetzt sind neben Müller: Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting, Edeltechniker Jamal Musiala, das Mittelfeld-Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka, Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung und Yann Sommer im Tor. Bei den restlichen Spielern sieht Oliver Kahn das, an dessen Wichtigkeit er stets erinnert: anstachelnder Konkurrenzkampf.

Gegen den VfB Stuttgart wird Nagelsmann wohl eine offensivere Aufstellung wählen als gegen PSG. Bei den Schwaben spielt ausgerechnet Bayern-Legende Philipp Lahm eine wichtige Rolle. (epp)