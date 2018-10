Wie frech! Leverkusens Trainer macht sich über die FCB-Bosse lustig

Auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel gegen Zürich sorgt Leverkusen-Trainer Heiko Herrlich mit einem Scherz über den Auftritt der Bayern-Bosse Freitag für Lacher.

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat die Diskussionen über die medienkritische Pressekonferenz der Vereins-Bosse des FC Bayern München mit Ironie kommentiert. „Ich habe Fernando, Jonas und Rudi händeringend gebeten, nach meiner Pressekonferenz auch eine zu geben. Aber sie wollten einfach nicht“, sagte Herrlich mit Bezug auf die Geschäftsführer Fernando Carro und Rudi Völler sowie Sportdirektor Jonas Boldt am Tag vor dem Europa-League-Spiel beim FC Zürich (Donnerstag, 18.55 Uhr/so sehen Sie die Begegnung live*) schmunzelnd.

Die Münchner Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic hatten am vergangenen Freitag nach der Spieltags-Pressekonferenz von Trainer Niko Kovac eine eigene Medienrunde einberufen, in der sie sich über angeblich unseriöse Berichterstattung beschwerten.

Leverkusen: Heiko Herrlich spricht das Verhalten der Presse an

Der seit einigen Wochen in der Kritik stehende Heiko Herrlich sucht die Schuld für die sportliche Misere aber nur bei sich. „Eins ist klar: Die Presse ist nicht schuld, dass wir so wenige Punkte haben. Dafür sind wir alleine zuständig“, hatte er schon vor dem Abflug in die Schweiz gesagt. Deshalb sei die Kritik an ihm selbst berechtigt, „und auch die Spieler müssen die Kritik aushalten“.

Karl-Heinz Rummenigge hatte drei Tage nach der Wut-PK des FC Bayern diese verteidigt. Gleichzeitig tadelte er Präsident Uli Hoeneß und lobte den gescholtenen Ex-Bayer Juan Bernat.

dpa

