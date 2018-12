Ballon d‘Or: Geheime Liste aufgetaucht, die angeblich Gewinner verrät - Mbappe erhält ersten Preis

Der Ballon d‘Or ehrt den besten Fußballer des Jahres. Wer wird 2018 die beliebte Trophäe nach Hause tragen? Drei absolute Top-Stars zur Verfügung.

Um 20.45 Uhr wird der Ballon d‘Or verliehen. Die französische Zeitung France Fooball wird den Preis in Paris vergeben.

Luka Modric, der zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt wurde, ist Favorit auf den Titel.

Den Franzosen Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Raphael Varane werden ebenfalls Chancen zugeschrieben

Update 21.43 Uhr: Die nächsten Plätze sind nun offiziell. Lionel Messi landet dieses Jahr nur auf Rang fünf.

5.: Lionel Messi (ARG / FC Barcelona)

6.: Mohamed Salah (EGY / FC Liverpool)

7.: Raphael Varane (FRA / Real Madrid)

Update 21.37 Uhr: Die Plätze zehn bis acht sind nun auch veröffentlicht worden. Es wird immer spannender. Noch ist keiner der Favoriten um Luka Modric, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Raphael Varane in der Liste aufgetaucht.

8.: Eden Hazard (BEL / Chelsea)

9.: Kevin de Bruyne (BEL / Manchester City)

10.: Harry Kane (ENG / Tottenham Hotspur)

Update 21.33 Uhr: Kylian Mbappe hat den ersten Preis des Abends erhalten. Der französische Weltmeister erhielt die „Koppa Trophy“, den Preis für den besten Spieler unter 21 Jahren.

Élu par les anciens vainqueurs du Ballon d’Or, @KMbappe est le tout premier vainqueur du #KopaTrophy! #ballondor pic.twitter.com/PgY7yqJtwY — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3. Dezember 2018

Ballon d‘Or 2018: Geheime Liste aufgetaucht, die angeblich Gewinner verrät

Update 21.15 Uhr: Laut Sky Sport News HD berichten mehrere Medien bereits vom Sieger Luka Modric von Real Madrid. Auf Rang zwei der Wahl landet angeblich Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann landet demnach auf Rang drei. Die Medienberichte beziehen sich derweil auf eine auf Twitter geleakte Liste, die angeblich das Ergebnis der Wahl zeigen soll.

Kevin De Bruyne has finished 9th and Sergio Aguero 16th according to unconfirmed Ballon d'Or leaked results. Luka Modric the winner. pic.twitter.com/o1A1zwnG56 — City Watch (@City_Watch) 3. Dezember 2018

Update 21.01 Uhr: Luca Modric darf bereits am Mikrofon des Veranstalters sprechen. Ist das ein Hinweis auf seinen Sieg? Der Sport-TV-Sender Sport1 fragt sich das jedenfalls. Noch ist offiziell nichts bekannt gegeben worden. Zumindest durften mit Antoine Griezmann und Kylian Mbappe auch andere Favoriten an das Mikro treten.

Luka Modric s’est arrêté à notre micro, sera-t-il le prochain #ballondor ? ⚽️



Réponse à partir de 21h sur la chaine L’Équipe ! pic.twitter.com/MSDXpJQmVF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3. Dezember 2018

Update 20.56 Uhr: Der Veranstalter France Football hat bereits die Plätze 30 bis 11 bekannt gegeben. Mit Isco, Marcelo, Karim Benzema und Gareth Bale spielen schon vier Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid keine Rolle im Kampf um den Sieg. Mit Luis Suarez und Neymar sind außerdem absolute Weltstars aus dem Rennen.

11.: N‘Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12.: Neymar (BRA / PSG)

13.: Luis Suarez (URU / FC Barcelona)

14.: Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15.: Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16.: Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

17.: Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

17.: Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19.: Roberto Firmino (BRA / Liverpool)

19.: Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelone)

19.: Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

22.: Edinson Cavani (URU / PSG)

22.: Sadio Mane (SEN / Liverpool)

22.: Marcelo (BRA / Real Madrid)

25.: Alisson Becker (BRA / Liverpool)

25.: Mario Mandzukic (CRO / Juventus Turin)

25.: Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28.: Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29.: Isco (ESP / Real Madrid)

29.: Hugo Lloris (FRA / Tottenham)

Ballon d‘Or: Wer wird Weltfußballer des Jahres 2018?

Paris - Sportjournalisten eines Verbandes, welcher an mindestens einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, wählen den Sieger. Sechs, vier, drei, zwei und einen Punkt können sie derweil jeweils an einen Spieler aus einer Liste, die von France Football vorgegeben wurde, vergeben.

Als Favorit in diesem Jahr gilt wieder ein Spieler von Real Madrid. Dieses Mal ist es Luka Modric. Der Kroate wurde mit seinem Heimatland Vize-Weltmeister und zum MVP (Most Valuable Player) der WM gewählt. Modric konnte nicht nur beim Turnier in Russland, sondern auch beispielsweise in der Champions League brillieren. Mit den Königlichen holte er 2018 den Titel in Kiew - zum dritten Mal in Folge. Eden Hazard hat sich derweil eher negativ über einen möglichen Sieg von Luca Modric geäußert.

Ballon d‘Or: Luka Modric oder doch ein Franzose?

Weitere hoch gehandelte Stars sind Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Raphael Varane. Die Franzosen gewannen die Weltmeisterschaft. Mbappe, der zweitteuerste Spieler jemals, hat mit seinen 19 Jahren eine erstaunliche Reife auf dem Platz gezeigt und konnte bereits im jungen Alter den Weltmeister-Pokal in die Höhe stemmen.

Ohne Antoine Griezmann wäre Frankreich nicht Weltmeister geworden... Eine Hypothese, die sich nicht mehr beweisen lässt. Fakt ist, dass der Stürmer herausragende Leistungen zeigte und wichtige Tore erzielte. Der Offensivmann von Atletico Madrid holte außerdem die Europa League und konnte somit auch endlich einen internationalen Pokal auf Vereinsebene in die Höhe stemmen.

Raphael Varane fliegt eher unter dem Radar, wenn es um spektakuläre Leistungen geht. Doch der Innenverteidiger besitzt ein hohes Ansehen bei Experten und Teamkollegen. Mit Frankreich wurde er Weltmeister, mit Real Madrid holte er die Champions League. Besser geht es nicht, oder? Die Antwort wird es um ungefähr 20.45 Uhr geben.

Den Dauergewinnern Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi werden eher Außenseiterchancen zugerechnet. Zu gut zeigte sich die Konkurrenz im Kalenderjahr 2018. Seit 2007 könnte es also mal wieder ein anderen Sieger geben, als den Portugiesen oder Argentinier.

Ballon d‘Or: Die bisherigen Sieger

Jahr Spieler Verein* 2018 2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2015 Lionel Messi FC Barcelona 2014 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2013 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2012 Lionel Messi FC Barcelona 2011 Lionel Messi FC Barcelona 2010 Lionel Messi FC Barcelona 2009 Lionel Messi FC Barcelona 2008 Cristiano Ronaldo Manchester United 2007 Kaka AC Mailand * Es ist der Verein angegeben, für den der Gewinner zu der Zeit aktuell gespielt hat.

