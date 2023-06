Auftakt im DFB-Pokal: Auslosung wird live im Free-TV übertragen

Von: Nils Wollenschläger

Am Sonntag findet die Auslosung im DFB-Pokal statt. © Bernd Thissen/dpa

Am Sonntag (18. Juni) findet die Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde statt. Lesen Sie hier, wie Sie die Ziehung live im TV, Stream und Ticker verfolgen können:

Bereits wenige Wochen nach dem Finale in Berlin findet die DFB-Pokalauslosung für die erste Runde der Saison 2023/24 statt. Die Ziehung steigt am Sonntag (18. Juni) um 17:10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie die DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Amtierender Pokalsieger ist RB Leipzig. Die Sachsen gewannen das Finale gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0. (nwo)