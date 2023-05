Arsenal gewinnt Topspiel und bleibt an Man City dran

Granit Xhaka (l) vom FC Arsenal versucht gegen Bruno Guimaraes den Ball zu erobern. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Der FC Arsenal hat seine Chance auf die englische Fußball-Meisterschaft gewahrt. Im Topspiel der Premier League gewannen die Londoner beim Tabellendritten Newcastle United mit 2:0 (1:0). Damit liegen die Gunners als Zweiter einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat.

Newcastle - Nach schwachem Beginn in Newcastle brachte Kapitän Martin Ödegaard die Gäste mit einem Fernschuss in der 14. Minute in Führung. Ein Eigentor von Fabian Schär (71.) brachte dann die Entscheidung zugunsten von Arsenal. Drei Spiele bleiben dem Team von Trainer Mikel Arteta, um im Titelrennen gegen die Cityzens doch noch die Wende zu schaffen. dpa