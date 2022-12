Argentinien gegen Kroatien jetzt live: Aufregung um Messi vor WM-Halbfinale

Von: Florian Schimak

Teilen

Das erste Halbfinale der WM 2022 steht an: Wer löst das Final-Ticket? Argentinien oder Kroatien? Vor dem Anpfiff gab‘s Wirbel um Messi. Die Partie im Live-Ticker.

Argentinien – Kroatien -:- (-:-) , Di., 20 Uhr

, Di., 20 Uhr Vor dem WM-Halbfinale gibt‘s Aufregung um Lionel Messi

gibt‘s Aufregung um Geht Modric-Märchen weiter? WM-Finale oder Karriereende!

weiter? oder Karriereende! Dieser Live-Ticker zum WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird laufend aktualisiert

München/Lusail – Es ist angerichtet! Argentinien und Kroatien stehen im ersten Halbfinale der WM 2022 gegenüber. Wer löst das Final-Ticket? 2014 stand die Albiceleste im WM-Finale, verlor damals aber nach Verlängerung gegen Deutschland mit 0:1. Vor vier Jahren standen die Kroaten Frankreich gegenüber und unterlagen 2:4.

Argentinien – Kroatien -:- (-:-)

Argentinien: - Kroatien: - Tore: -

Natürlich schaut vor dem WM-Halbfinale zwischen den Argentiniern und Kroatien alles auf Lionel Messi. Für den PSG-Star ist es vermutlich die letzte Chance, seine einzigartige Karriere mit dem WM-Pokal zu krönen. Vor dem Anpfiff gab es aber Aufregung um den 35-Jährigen.

Argentinien gegen Kroatien im Live-Ticker: Vor WM-Halbfinale gibt‘s Aufregung um Messi

Um Lionel Messi gab‘s vor dem WM-Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien Aufregung. © IMAGO / AFLOSPORT

Denn auf den Social-Media-Post von Cristiano Ronaldo nach dem WM-Aus der Portugiesen reagierte Messi-Teamkollege Kylian Mbappé mit drei Emojis.: Einer Krone, den betenden Händen – und einer Ziege. Was allerdings nicht bedeutet, dass der Frankreich-Star CR7 für ein Nutztier hält, ganz im Gegenteil.

Ziege bedeutet im Englischen „Goat“. Im Sport ist „Goat“ aber „Greatest Of All Time“, als der Größte aller Zeiten. Pikant: Zwischen Messi und CR7 herrscht seit jeher der Kampf um die Krone des Weltfußballs. Will PSG-Teamkollege Mbappé damit Messi eins auswischen?

Argentinien -Kroatien im Live-Ticker: Geht Modric-Märchen weiter? WM-Finale oder Karriereende

Fußball-WM: Alle Rekordtorschützen in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Für einen anderen großen Star könnte ein Sieg heute im WM-Halbfinale auch ein weiterer Triumphzug werden. Luka Modrić, immerhin Weltfußballer von 2018, schickt sich mit seinen 38 Jahren an, den WM-Pokal endlich in den Händen zu halten.

Dafür müsste aber ein Sieg gegen Messi und Argentinien im WM-Halbfinale her. (smk)