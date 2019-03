Antisemitischer Tweet gegen Ingolstadt-Profi: Staatsschutz ermittelt

Wegen eines antisemitischen Tweet gegen Ingolstadts Almog Cohen ermittelt nun der Berliner Staatsschutz. Auch der DFB hat Ermittlungen aufgenommen.

Berlin - Der Berliner Staatsschutz ermittelt wegen eines antisemitischen Tweets während der Partie von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC Ingolstadt. Die Polizei habe inzwischen Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt und den Tweet bereits am Freitagabend an den Staatsschutz weitergeleitet, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. In dem Beitrag bei Twitter wurde der israelische FCI-Profi Almog Cohen (30) wüst beleidigt.

Auch DFB-Kontrollausschuss ermittelt

Zudem kündigte der Deutsche Fußball-Bund am Samstag Ermittlungen durch den DFB-Kontrollausschuss an. „Diesen widerlichen, antisemitischen Tweet verurteilen wir in aller Schärfe und fordern, dass dem konsequent nachgegangen wird“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung.

Der Club aus Bayern bedankte sich via Twitter bei Union „für die unverzügliche Unterstützung“. Kapitän Cohen hatte bei der 0:2-Niederlage Ingolstadts am Freitagabend im Stadion an der Alten Försterei während der zweiten Halbzeit die Rote Karte gesehen.

dpa