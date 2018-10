Pirlo postet Foto aus Deutschland auf Instagram - und begeht Fehler

Wie viele Sportler nutzt auch Ex-Weltmeister Andrea Pirlo Instagram. Nun postete der 39-Jährige ein Bild aus Deutschland - wobei ihm ein Fehler unterlief.

Kön/Düsseldorf - Die italienische Fußball-Legende Andrea Pirlo hat im Internet für Erheiterung gesorgt. Der Weltmeister von 2006 veröffentlichte am Sonntag auf Instagram ein Foto von sich nach der Landung auf einem deutschen Flughafen. "Düsseldorf" stand unter dem Bild, das allerdings andere Rückschlüsse erlaubte.

Denn im Hintergrund war das Logo der Köln Messe und auch eine Werbung des Kölner Unternehmens RheinEnergie deutlich zu erkennen. Pirlo, der in Begleitung seiner Lebensgefährtin Valentina Baldini war, hatte offensichtlich nicht mitbekommen, dass er am Flughafen Köln/Bonn gelandet war.

Der 39-Jährige, der im vergangenen Jahr seine aktive Karriere beendete hatte, präsentiert am Montag in Duisburg Produkte seines Weingutes Pratum Coller, das in der Nähe von Brescia in der Lombardei liegt.

sid