Vor Qualispiel: Schalker Duo aus Nationalteam gestrichen

Zu spät am Treffpunkt? Schalkes Amine Harit sorgt in Marokko für einen Eklat.

Amine Harit und Hamza Mendyl sind wegen einer Undiszipliniertheit aus dem Kader der marokkanischen Nationalelf gestrichen worden. Schalkes Manager Christian Heidel nennt die Hintergründe.

Gelsenkirchen - Die Fußball-Profis Amine Harit und Hamza Mendyl vom FC Schalke 04 haben Ärger mit Marokkos Nationaltrainer Herve Renard. Der 21-Jährige Harit und der 20 Jahre alte Mendyl waren beim 3:0-Erfolg von Marokko gegen Malawi in der Qualifikation für den Afrika Cup kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. In einer Gruppe sei es nötig, Regeln zu respektieren, sagte Coach Renard am Samstag nach dem Spiel.

Schalke-Manager Christian Heidel sagte am Sonntag der Bild: „Harit und Mendyl haben wie weitere Spieler die Abfahrtszeit zum Training falsch verstanden und sind zu spät gekommen. Daraufhin fanden sie keine Berücksichtigung für das Spiel. Nichts Dramatisches, aber Pünktlichkeit und Disziplin gehören natürlich auch dazu.“

dpa