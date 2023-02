PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Nagelsmann vergleicht Musiala mit Messi

Zwei Abseitstore von PSG: FC Bayern zittert sich in Paris zum Hinspiel-Sieg

Von: Patrick Mayer

Gewinnen das Achtelfinal-Hinspiel in Paris: die Bayern in der Champions League. © IMAGO / MIS

Der FC Bayern München gewinnt in der Champions League knapp bei Paris Saint-Germain. Zwei Abseitstore von PSG-Superstar Kylian Mbappé zählen nicht. Das Achtelfinal-Hinspiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Bayern Münchens Finalheld Kingsley Coman ist in der Champions League wieder zum Schrecken von Paris Saint-Germain geworden und hat gegen seinen Ex-Klub erneut das Siegtor erzielt.

Der französische Nationalspieler war beim verdienten 1:0 (0:0) des deutschen Rekordmeisters an diesem Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel gegen Weltmeister Lionel Messi und PSG-Joker Kylian Mbappé mit einem Volleyschuss der Matchwinner. Die Bayern gehen nun als Favorit in das Rückspiel am 8. März in München. Paris wurden zwei Abseitstore durch Mbappé korrekterweise nicht anerkannt. Der gebürtige Pariser Coman hatte schon im Königsklassen-Finale 2020 den entscheidenden Treffer gegen PSG geköpft.

Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 (0:0)

Aufstellung PSG: Donnarumma - Hakimi (46. Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Danilo (75. Vitinha), Verratti - Zaire-Emery (57. Fabian), Soler (57. Mbappé) - Messi, Neymar Aufstellung Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Cancelo (46. Davies), Musiala (86. Gravenberch), Sané (90. Stanisic), Coman (76. Gnabry) - Choupo-Moting (76. Müller) Tor: 0:1 Coman (53.) Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte gegen Pavard (Bayern/90.+2) Zuschauer: 44.000 (ausverkauft)

Enge Zweikämpfe: Bayerns Joshua Kimmich (2.v.re.) und PSG-Weltstar Lionel Messi (Mi.). © IMAGO / Matthias Koch

Abseitstore von Kylian Mbappé zählen nicht: Münchner gewinnen knapp bei PSG

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain.

90. Minute + 4: Paris macht aber mal gar nichts aus dieser Chance. Da war viel mehr drin für Neymar. Bayern arbeitet sich anschließend wieder aus der eigenen Hälfte raus.

90. Minute +2: Gelb-rote Karte gegen Pavard. Der französische Abwehrspieler legt Messi klar vor dem eigenen Strafraum. Da gibt es keine zwei Meinungen. Gefährliche Freistoßsituation!

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann nimmt Zeit von der Uhr und wechselt Stanisic für Sané ein.

89. Minute: Bayern kann ein wenig Entlastung schaffen. Die Münchner versuchen, das Spielgeschehen vom eigenen Tor wegzubekommen.

86. Minute: Großchancen für Paris jetzt im Minutentakt. Sommer schenkt den Ball im Spielaufbau fahrlässig her. Paris schaltet um. Schuss aus der zweiten Reihe. Den hat der Schweizer Keeper dann aber sicher.

86. Minute: Wechsel bei Bayern: Gravenberch für Musiala.

85. Minute: Riesen-Chance für Paris! Schlampiger Ballverlust der Münchner im Spielaufbau. Diesmal kommt das Anspiel scharf vor den Strafraum auf Messi, der abzieht. Der Argentinier erwischt Sommer auf dem falschen Fuß. Doch Pavard lenkt den Ball ins Aus.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Paris bei Treffer erneut im Abseits

82. Minute: Uhhhhhhhh ... Mbappé macht den Ball rein. Express-Konter der Pariser. Nuno Mendes schüttelt Upamecano nach einem Pass in die Gasse ab. Der Außenverteidiger sprintet bis an die Grundlinie, wo er am ersten Pfosten für Mbappé querlegt. Der französische Superstar stochert die Kugel hinter die Linie. Aber: Der Treffer zählt nicht! Nuno Mendes stand im Moment des Abspiels im Abseits.

79. Minute: PSG verlagert das Angriffsspiel jetzt deutlich nach vorn, Paris muss das auch tun. Die Restverteidigung steht auf Höhe der Mittellinie. Das bietet Konterchancen für Sané, Gnabry und Müller. Ist das spannend!

76. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Gnabry darf für Coman ran, Müller ersetzt Choupo im Sturm.

75. Minute: Wechsel bei Paris: Vitinha kommt für Danilo Pereira.

Yann Sommer (li.) gegen Kylian Mbappé: Riesen-Tat für den FC Bayern gegen PSG. © IMAGO / MIS

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Abseitstor von Paris zählt nicht

73. Minute: Der Ball ist im Tor der Bayern! Aber Mbappé steht im Abseits! Der französische Superstürmer ist durch und schüttelt alle Münchner Abwehrspieler ab. Riesen-Tat von Sommer im Eins gegen Eins! Er pariert einfach überragend. Neymar darf den Nachschuss versuchen, wird aber geblockt. Dann legt der Brasilianer auf Mbappé, der die Kugel hinter die Linie drückt - aber auch klar im Abseits steht!

70. Minute: Kimmich und Goretzka laufen viele Räume zu, doppeln im Zweikampf. Sehr wichtiger zu dieser Phase. Messi, Neymar und Mbappé sind aktuell abgemeldet.

65. Minute: Nächste Riesen-Chance für die Bayern! Nach der Ecke von rechts setzt sich Pavard auf Höhe des Fünfmeterraums im Kopfballduell durch. Er zwingt den italienischen Goalie Donnarumma zur nächsten Glanztat.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Donnarumma mit Monster-Reflex gegen Choupo

64. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Musiala geht an die Grundlinie und steckt am ersten Pfosten auf Choupo-Moting zurück. Der Mittelstürmer hält den Fuß hin, doch Donnarumma lenkt die Kugel mit einem Monster-Reflex gegen den Pfosten.

62. Minute: Gute Chance! Eine Flanke von Coman wird tückisch abgefälscht. Choupo versucht es mit einem Seitfallzieher-Aufsetzer. Donnarumma hat den Ball aber sicher.

60. Minute: Die Bayern sind jetzt klar am Drücker, stehen hoch und lassen ihre Restverteidigung auf Höhe der Mittellinie stehen. Riskant! Mbappé parkt förmlich an dieser Linie, um in den Konter zu gehen.

57. Minute: Doppel-Wechsel bei Paris: Mbappé darf unter dem Jubel der Fans für Soler ran. Fabian ersetzt Youngster Zaire-Emery.

56. Minute: Sané geht am Strafraum gegen drei Mann ins Dribbling, wird nur mit Müh und Not aufgehalten.

Torschütze für den FC Bayern gegen PSG: Kingsley Coman (Mi.) in seiner Heimatstadt Paris. © IMAGO / ActionPictures

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Coman trifft in Heimat Paris zur Führung

53. Minute: Toooooorrrrr!!! PSG - FC Bayern 0:1, Torschütze: Coman. Die Führung für die Münchner! Davies verlagert den Ball am Strafraum von links nach rechts. Coman wird in seiner Heimatstadt völlig frei gelassen. Der Franzose hält mit der Innenseite drauf. Donnarumma sieht nicht gut aus in dieser Szene, fällt schwerfällig nach unten, sodass der Ball unter ihm durchgehen kann.

52. Minute: Sommer räumt Danilo am Fünfmeterraum ab, trifft aber auch klar den Ball. Aber: Der PSG-Stratege hat das Knie offenbar in den Bauch bekommen. Nach kurzer Behandlung geht es für ihn weiter.

50. Minute: Paris kommt deutlich stärker und mit viel mehr Zug aus der Kabine. PSG schiebt die Bayern in ihre Hälfte. Das Publikum ist da und feiert die Druckphase der Hausherren.

48. Minute: Vorsicht! Pavard leistet sich das nächste Foul. Der Franzose hat schon die Gelbe Karte gesehen. Gehen die Pariser bewusst gegen ihn in den Zweikampf?

Intensiv: PSG gegen den FC Bayern in der Champions League. © IMAGO / MIS

46. Minute: Wechsel bei PSG: Routinier Kimpembe kommt für Ex-BVB-Star Hakimi auf das Feld.

46. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann lässt Cancelo in der Kabine und bringt für die Außenbahn Davies.

46. Minute: Weiter geht es in Paris mit dem Achtelfinal-Hinspiel!

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Keine Tore zur Pause in Paris

45. Minute + 2: Pause in Paris! Ohne Tore geht es in die Kabinen. Zum Abschluss zirkelt Messi den Ball aus guter Freistoßposition in die Münchner Mauer. Das war noch nicht viel in diesem Achtelfinale.

43. Minute: Kimmich! Coman flankt auf Choupo-Moting, der verpasst. Ramos klärt mittig in den Rücken der Abwehr. Kimmich kommt angerauscht und zieht ab. Er visiert die linke Ecke an, doch Donnarumma ist unten und hat die Kugel sicher. Dennoch: Guter Angriff der Münchner!

42. Minute: Gefährlich! Schneller Ball durch die Gasse auf Neymar. Sommer hat aufgepasst und schlägt den Ball weg. Das ist die Taktik von Paris, so wollen die Franzosen vor das Tor kommen. Der Brasilianer stand aber ohnehin im Abseits. Im Parallelspiel führt der AC Mailand übrigens 1:0 gegen Tottenham.

39. Minute: Stand jetzt haben die Bayern 57 Prozent Ballbesitz. Bei der Zweikampfquote liegt Paris (53 %) leicht vorn. Die Münchner laufen weiter an, Paris lauert auf Konter. Herauskommt ein bislang recht unspektakuläres Viertelfinale der Königsklasse.

35. Minute: Coman schlägt auf links einen Haken und schießt auf die kurze Ecke. Der gebürtige Pariser trifft den Ball nicht richtig. Letztlich ein harmloser Abschluss!

Kampf um jeden Ball: Leon Goretzka (re.) vom FC Bayern in Paris. © IMAGO / kolbert-press

30. Minute: Choupo! Coman schlenzt den Ball an den zweiten Pfosten. Bayerns Mittelstürmer kommt zum Kopfball. Er köpft Nuno Mendes an, von dem die Kugel neben den Pfosten geht. Muss eigentlich Eckstoß für die Münchner geben. Schiedsrichter Michael Oliver aus England hat das aber offenbar nicht erkannt.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Ramos klärt vor Musiala

30. Minute: Neymar klärt eine Ecke am eigenen Sechzehner. Das sieht man vom launischen brasilianischen Superstar auch nicht häufig.

27. Minute: Bayern gefährlich! Eine Passstafette führt zum Steckpass auf Musiala an den Fünfmeterraum. Abwehr-Oldie Ramos ahnt die Szene und bekommt gerade noch so ein Bein dazwischen.

25. Minute: Coman bringt den Ball aufs Tor. Da ist aber kein Druck dahinter. Den Bayern fehlt noch etwas die Zielstrebigkeit im Abschluss. Pavard kassiert erneut Neymar - und für sein Foul die Gelbe Karte.

22. Minute: Aufregung im Stadion! Neymar geht nach einem Zweikampf mit Pavard an der Strafraumgrenze zu Boden. Und: Die TV-Bilder zeigen, dass der brasilianische Weltstar den Arm vom französischen Bayern-Verteidiger im Gesicht abbekommt. Da haben die Münchner Glück, dass es 18 Meter vor ihrem Tor keinen Freistoß für die Gastgeber gibt.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Messi und Neymar parken vorne

21. Minute: PSG spielt sehr zurückhaltend, baut offenbar voll und ganz auf Konter. Messi und Neymar parken vorne und müssen keine Defensivarbeit verrichten. Damit bleiben sie aber auch immer gefährlich.

Bei PSG gefordert: Jamal Musiala (re.) und der FC Bayern. © IMAGO/Matthias Koch

18. Minute: Coman mit einer Flanke von links. Paris passt am zweiten Pfosten aber auf. Im Strafraum bekommen die Bayern ihre Spieler noch nicht in Aktion.

14. Minute: Messi schickt Neymar mit einem Diagonalball. Der Brasilianer will auf den Argentinier zurücklegen, weil sich eine Lücke hinter der Bayern-Abwehr auftut. Die Münchner können gerade noch dazwischengehen.

11. Minute: Bayern baut an der gegnerischen Box immer wieder Druck auf. Vor allem Choupo-Moting geht mit seiner Wucht früh drauf. Die Münchner geben den Takt vor, Paris reagiert in der Anfangsphase nur.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Cancelo läuft Neymar ab

8. Minute: Gefährlich! PSG kommt ins schnelle Umschaltspiel, während die Bayern hochstehen. Danilo steckt für Zaire-Emery durch, der direkt auf Neymar weiterleitet. Sein Zuspiel ist aber etwas zu ungenau. Cancelo kann den Brasilianer ablaufen. Sonst wäre dieser ins Eins gegen Eins gekommen.

6. Minute: Paris verlagert das Spiel erstmals in die Hälfte der Bayern. Aber: Der französische Hauptstadt-Klub presst noch etwas verhalten. Insgesamt ein sehr abwartender Beginn von PSG, während Mbappé in Joggingschuhen auf der Bank Platz genommen hat.

4. Minute: Die Münchner stehen hoch und üben viel Druck auf die ballführenden Pariser aus. Das sieht schon mal gut aus. PSG zieht sich erstmal zurück.

2. Minute: Erster Abschluss von Choupo-Moting! Der einstige Pariser erobert den Ball, zieht nach innen und dann ab. Der Ball geht zwei Meter neben den rechten Pfosten. Gute Aktion zu Spielbeginn.

1. Minute: Anpfiff im Prinzenpark! Der Ball rollt in Paris!

Update vom 14. Februar, 20.55 Uhr: Flutlicht unter dem Eifelturm, Prinzenpark direkt an der Seine - es ist angerichtet! Paris Saint-Germain und der FC Bayern treffen mit ihren Superstars im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales aufeinander. Gleich geht es los - anschnallen!

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Oliver Kahn will Münchner „explodieren“ sehen

Update vom 14. Februar, 20.50 Uhr: Bayern-CEO Oliver Kahn spricht bei Amazon. „Wenn es jetzt nicht passiert, dann wird es schwierig“, meint der einstige Weltklasse-Keeper zur Willensstärke seiner Truppe.



„Wir alle beim FC Bayern München wollen diesen Erfolg und stehen unter einem gewissen Druck. Die Spieler wollen abliefern, der Trainer will abliefern. Das immer auf den Trainer zuzuspitzen, ist ein bisschen übertrieben“, sagt Kahn über die Position von Nagelsmann in München. „Ein bisschen Reiz ist vielleicht nichts Verkehrtes“, erklärt er zur jüngsten Unruhe rund um die Bayern. Gegen Paris „geht es heute darum, zu explodieren und alles abzurufen, was drin ist“, sagt der 53-Jährige.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Nagelsmann vergleicht Musiala mit Messi

Update vom 14. Februar, 20.40 Uhr: Julian Nagelsmann ist bei Amazon am Mikrofon. Der Bayern-Trainer bescheinigt Jamal Musiala „viele Bewegungen wie man sie von Leo Messi kennt“. Auch bei der WM habe „er sehr gut gespielt, wenn er auch nicht immer das Abschlussglück hatte“, meint Nagelsmann über den FCB-Youngster: „Er wird ein absoluter Weltstar werden, wenn er nicht schon einer ist.“



Bei Paris sei „Druck auf dem Kessel“, sagt der 35-jährige Oberbayer. Dass Thomas Müller auf der Bank sitze, sei „eine Entscheidung pro Choupo, einem klassischen Stürmer. Dahinter wollte ich unbedingt Jamal haben“, erklärt der Münchner Coach: „Es war eine eng Entscheidung. Wir haben auch mit ihm gesprochen.“

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Münchner scheiterten im Viertelfinale an Paris

Update vom 14. Februar, 20.30 Uhr: Fünfmal trafen Paris Saint-Germain und der FC Bayern in den vergangenen fünfeinhalb Jahren in der Champions League aufeinander. Diese Bilanz spricht für die Münchner - dreimal gewannen die „Roten“, zweimal war PSG siegreich.

13.04.2021 CL-Viertelfinale, Rückspiel PSG - Bayern 0:1 07.04.2021 CL-Viertelfinale, Hinspiel Bayern - PSG 2:3 23.08.2020 CL-Finale PSG - Bayern 0:1 05.12.2017 CL-Gruppenphase Bayern - PSG 3:1 27.09.2017 CL-Gruppenphase PSG - Bayern 3:0

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Haudegen Sergio Ramos bei Paris in der IV

Update vom 14. Februar, 20.20 Uhr: Bei PSG steht der alte Haudegen Sergio Ramos in der Innenverteidigung. Der 36-jährige Abwehrspieler hat schon so manche „Champions-League-Schlacht“ geschlagen.

„Er schafft nicht mehr dieses Niveau, das wir Jahre lang von ihm gewohnt waren“, meint Amazon-Experte Matthias Sammer und bescheinigt dem Spanier dennoch „Persönlichkeit“. Bringt er diese gegen die Bayern ein?

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: 16-jährige Zaire-Emery startet für Paris

Update vom 14. Februar, 20.10 Uhr: Warren Zaire-Emery darf also im Achtelfinale von Beginn an ran. Der erst 16-jährige Youngster gilt als „das größte PSG-Juwel“, schreibt die französische Presse.

Im vergangenen Jahr wurde der klassische Box-to-Box-Player U-17-Europameister mit Frankreich. In den jüngsten drei Spielen der Ligue 1 schoss er zwei Tore. Unter anderem das einzige für Paris bei der vermasselten Generalprobe beim 1:3 am vergangenen Samstagabend in Monaco. Zaire-Emery stammt aus einem Vorort von Paris. Schon mit acht Jahren kam er zu Paris Saint-Germain.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Messi und Neymar zusammen im Sturm

Update vom 14. Februar, 19.55 Uhr: Bei Paris Saint-Germain stürmen Lionel Messi und Neymar in einem 4-4-2 nebeneinander. Die taktische Formation wirkt beinahe etwas veraltet, verspricht aber Kompaktheit im Mittelfeld.

Offensiv sollen Teenager Warren Zaire-Emery und der Spanier Carlos Soler über die Außen Druck machen. In der Schaltzentrale sorgen Marco Verratti und Danilo Pereira für Stabilität.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Nagelsmann setzt Müller in Paris auf die Bank

Update vom 14. Februar, 19.42 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Bei PSG fehlt Kylian Mbappé in der Startelf, stattdessen startet der 16-jährige Warren Zaire-Emery überraschend. Beim FC Bayern setzt Julian Nagelsmann auf eine Viererkette. Thomas Müller und Serge Gnabry sitzen auf der Bank.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Achtelfinale im „Parc des Princes“

Update vom 14. Februar, 19.25 Uhr: Das Achtelfinal-Hinspiel findet heute Abend im altehrwürdigen „Parc des Princes“ statt, dem Prinzenparkstadion. Dieses wurde in seinem heutigen Bestand bereits 1972 eröffnet und war Spielstätte der WM 1998 sowie der EM 1984 und der EM 2016.

International passen 47.900 Fans in das Stadion, das im 16. Arrondissement am rechten Seine-Ufer liegt. Das Viertel wird gemeinhin auch „arrondissement de Passy“ genannt und ist einer der teuersten Wohngegenden der französischen Metropole. Gerade die Ultras des schwerreichen Klubs kommen dagegen nicht selten aus den ärmeren Banlieues am Rand der Hauptstadt.

Spielort zwischen PSG und dem FC Bayern: der Prinzenpark in Paris. © IMAGO / RHR-Foto

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Bringt Julian Nagelsmann in Paris eine Dreierkette?

Update vom 14. Februar, 18.55 Uhr: Im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League gibt es viele Spekulationen darüber, ob Julian Nagelsmann die Bayern-Mannschaft mit einer Dreierkette ins Kräftemessen mit der Weltauswahl aus Paris schickt.

Hieße: Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard würden die Abwehrreihe bilden, flankiert von Josip Stanisic rechts und Joao Cancelo links, die bei Ballverlust München nach hinten in eine Fünferkette verschieben würden. Alternativ könnte der portugiesische Leihspieler Cancelo auch rechts starten und der Kanadier Alphonso Davies links.

Gut möglich ist aber auch, dass Nagelsmann den flinken Davies erstmal draußen lässt. Um den 22-Jährigen dann einzuwechseln, sollte PSG-Supersprinter Kylian Mbappé später eingewechselt werden. Damit Davies als eine Art Abfangspieler für den 24-jährigen Franzosen dient.

Superstar von Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé (li.). © IMAGO / Le Pictorium

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Paris-Superstar Kylian Mbappé im Fokus

Update vom 14. Februar, 18.40 Uhr: Vieles dreht sich heute Abend darum, wann Kylian Mbappé bei PSG eingewechselt wird, oder ob der französische Superstürmer vielleicht sogar von Anfang an spielt.

Freilich muss sich vorrangig auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit dieser Frage auseinandersetzen. „Ich sagte, ich bereite sie so vor, wie wenn er spielt, und bereite die Mannschaft auch so vor, dass es sein kann, dass er nicht spielt. Wenn ich die Mannschaft vorbereiten würde, dass er nicht spielt, und er spielt dann, dann sagen alle: Der Nagelsmann, der hat sie nicht alle. Zu Recht, vielleicht auch“, meinte der Oberbayer vor der Partie in Paris: „Es ist ja mein Job, alle Eventualitäten einzubeziehen. Ich habe einfach gesagt, ich gehe davon aus, dass er spielen kann.“ Der 35-jährige FCB-Coach hat sein Münchner Team demnach auf alle möglichen Pariser Mbappé-Szenarien eingestellt.

Nagelsmann meinte weiter, „dass er unter Umständen in der 60. Minute reinkommt, um Konter-Aktionen einzuleiten, wenn wir vielleicht schon ein bisschen müde sind“. Wenn Superstürmer Mbappé, der vergangene Woche am Oberschenkel angeschlagen war, reinkomme, müsse seine Mannschaft „eine sehr gute Kontrolle“, forderte Nagelsmann. Schließlich greife der 24-jährige Franzose mit einem „außergewöhnlichen Tempo“ an.

Im Video: Wie Julian Nagelsmann die Bayern auf Kylian Mbappé vorbereitet hat

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Kylian Mbappé sitzt wohl zunächst auf der Bank

Update vom 14. Februar, 18 Uhr: Bei Paris Saint-Germain trumpft ein Teenager auf. In Frankreich wird er als „PSG-Juwel“ gefeiert. Wird Warren Zaire-Emery gegen den FC Bayern zum X-Faktor?

Update vom 14. Februar, 17.45 Uhr: Kylian Mbappé wird nach seinen Oberschenkelproblemen bei Paris Saint-Germain zunächst auf der Bank sitzen. Das berichtet die stets gut informierte französische L‘Equipe.

Der 24-jährige Vize-Weltmeister, der in Katar gegen Argentinien ein furioses WM-Finale gespielt hatte, verpasste angeschlagen die letzten beiden Liga-Spiele des französischen Fußball-Giganten. Zeitweise wurde sogar darüber spekuliert, ob er für das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern nicht rechtzeitig fit wird.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Salihamidzic verteidigt Trainer Nagelsmann

Update vom 14. Februar, 17.30 Uhr: Julian Nagelsmann wirkte zuletzt dünnhäutiger beim FC Bayern. Münchens Boss Hasan Salihamidzic reagierte vor dem Paris-Spiel auf Kritik seines Trainers an der Mannschaft, der trotz des 3:0 (1:0) gegen den VfL Bochum deutlich geworden war.

„Das macht unseren Trainer aus, dass er auch mal Emotionen zeigt. Dass er auch mal sauer ist. Das wollen wir eigentlich. Diese Emotionen verlangt er genauso von den Spielern auf dem Platz. Ich freue mich, ihn so zu sehen“, sagte Bayerns Sportvorstand noch auf dem Münchner Flughafen. Der Bosnier erzählte weiter: „In den Besprechungen und in den Analysen ist er total ruhig und analytisch. Ich kann jetzt nichts sagen, was negativ wäre. Ich freue mich, wenn er so emotional ist. Das ist Julian und genau so muss er sein.“

Update vom 14. Februar, 17.15 Uhr: Bei Paris Saint-Germain rumort es vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern gewaltig. Die PSG-Ultras gehen auf Konfrontation mit der eigenen Mannschaft.

Pyro-Eskalation in Monaco: die Ultras von Paris Saint Germain. © https://www.youtube.com/@supportersaction

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Spielt Kylian Mbappé von Anfang an?

Erstmeldung vom 14. Februar: München/Paris - Spielt Kylian Mbappé von Anfang an? Diese Frage schwebt nicht nur aus Pariser Perspektive über dem Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen PSG und dem FC Bayern (heute, 21 Uhr).

Dass der 24-jährige Superstürmer überhaupt dabei sein kann, hatte der französische Serienmeister (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022) Anfang der Woche bereits beantwortet. Paris Saint-Germain postete Fotos vom Vize-Weltmeister aus dem Mannschaftstraining.

Messi und Mbappé rechtzeitig fit: PSG-Stars können gegen die Münchner auflaufen

Der französische Nationalspieler hatte die vergangenen zwei Liga-Spiele des Hauptstadtklubs wegen Oberschenkelproblemen verpasst, so die Version von PSG. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte an einer „strukturellen“ Verletzung bei Mbappé gezweifelt. Weil Paris einen Bluff bemühte?

Beim 1:3 am Samstagabend bei der AS Monaco fehlte auch der argentinische Weltmeister Lionel Messi wegen angeblicher Knieprobleme.

Der italienische Europameister Marco Verratti wurde geschont. Am Montag spielten dann alle drei Superstars im Mannschaftstraining in einer Spielform zusammen - was die Social-Media-Abteilung von PSG bei Twitter dokumentierte. Somit geht der erste Schachzug an Psychospielchen rund um solch ein richtig großes Spiel wohl an die Franzosen.

PSG gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Achtelfinale der Champions League heute Abend

Verfolgen Sie das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris und München heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)