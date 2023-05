Pferde und Frau Lisa entscheiden mit

Wird Thomas Müller den FC Bayern nach Saisonende tatsächlich verlassen? Didi Hamann bringt einen Bundesligisten mit einem ehemaligen Teamkollegen ins Spiel.

München – Wohin mit Thomas Müller? Der Anführer ist beim FC Bayern unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel plötzlich nur noch Ersatz. Prompt gibt es Wechsel-Spekulationen um die Vereinsikone. Ex-Bayern-Spieler und Experte Dietmar Hamann bringt nun einen überraschenden potenziellen Abnehmer ins Spiel.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter: 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Position: Hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Müller vor „Transfer innerhalb der Bundesliga“? Didi Hamann hat sich Gedanken gemacht

Müller denkt angeblich an einen Wechsel – sogar ein „Transfer innerhalb der Bundesliga“ sei ein Thema, schrieb die Sport Bild in ihrer Ausgabe am Mittwoch (10. April). Der Verlust des Publikumslieblings wäre für den Klub und die Fans ein Albtraum. Obwohl Oliver Kahn nach den Wechselgerüchten ein Machtwort sprach, bleibt das Thema heiß.

Der 33-Jährige dürfte sich ein Jahr vor Vertragsende beim FC Bayern auf Dauer nicht mit der Reservistenrolle abfinden. In seiner womöglich letzten Saison will sich Müller bei einem Klub beweisen, der um Titel spielt, heißt es. Aber welcher Verein würde dafür infrage kommen? Borussia Dortmund oder RB-Leipzig, die Titel-Ambitionen haben, angesichts der Rivalität mit den Bayern wohl kaum. Didi Hamann hat eine andere Idee.

Wohin mit Müller? Didi Hamann bringt Bundesliga-Klub mit altem Weggefährten ins Spiel

„Also Müller ins Ausland, in die USA, das ist für mich schwer vorstellbar. Er ist sehr heimatverbunden, er muss seine Pferde versorgen“, sagte Hamann gegenüber Bild. Stimmt: Müller ist im bayrischen Voralpenraum fest verwurzelt, gemeinsam mit Frau Lisa – erfolgreiche Dressurreiterin – betreibt er seit Jahren das Gut Wettlkam südlich von München. Es gibt jedoch Optionen, die nicht ganz so weit weg sind von Bayern.

„Das einzige, was mir auf Anhieb einfallen würde – denn es muss ja ein Verein sein, wo gerade etwas passiert, wo sich etwas entwickeln kann – das wäre Leverkusen mit Xabi Alonso, den er ja aus München kennt“, meinte Hamann. Xabi Alonso, seit vergangenen Oktober Trainer der Werkself, spielte bis zu seinem Karriereende 2017 drei Jahre an der Seite von Müller für den FC Bayern.

Thomas Müller nach Leverkusen? Für Didi Hamann „die Nummer 1“

„Da entsteht etwas, eine junge Mannschaft mit Florian Wirtz, den er führen kann. Sie könnten noch in die Champions League kommen, wenn sie die Europa League gewinnen“, so Hamann weiter. Am Donnerstag trifft Leverkusen im Europa-League-Halbfinale auf AS Rom. Sollte sich die Werkself den Titel sichern, darf sie in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten.

„Eine junge Mannschaft wie Leverkusen, da kann er als erfahrener Anführer zeigen, was er kann. Wenn ich ein Team nennen müsste, dann wäre Leverkusen die Nummer 1. Nummer 2 wäre Freiburg, vielleicht danach noch Frankfurt“, erklärte der 49-Jährige, der einen Wechsel zu einem anderen Traditionsklub ausschließen würde. „Ansonsten gibt es ja in der Liga zehn bis zwölf Klubs, die um den Abstieg kämpfen, das ist nichts für Thomas Müller, auch wenn Traditionsvereine wie Werder dabei sind. Aber sich da abzurackern, dafür hat er nicht mehr die körperlichen Fähigkeiten.“

Thomas Müller und Frau Lisa in Leverkusen? „Bergische Land mit den vielen Reiterhöfen wäre passend“

Klingt nach einer spannenden Herausforderung für Müller. Und die Pferdezucht wäre sogar von Leverkusen aus zu bewerkstelligen. „Aber auch das an Leverkusen angrenzende Bergische Land mit den vielen Reiterhöfen wäre passend für Thomas und Lisa Müller – und ihre Pferde!“, sagte Leverkusen-Reporter Phillip Arens.

Ob da Lisa und die Pferde tatsächlich mitspielen, darf jedoch stark bezweifelt werden. Das ließ Müller mit einem Pferde-Foto, auf dem er sich über einen Bayern-Insider lustig macht, bereits durchblicken. (ck)

