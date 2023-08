Nübel-Show in Leipzig: Bayern-Leihgabe rettet VfB Stuttgart erst Weltklasse und schießt dann Mega-Bock

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Stuttgart-Torwart Alexander Nübel, ausgeliehen vom FC Bayern, ist nach seinem Patzer gegen Leipzig bedient. © Roger Petzsche/Imago

Alexander Nübel erlebte mit dem VfB Stuttgart einen schwarzen Abend in Leipzig. Der ausgeliehene Torwart des FC Bayern leitet die Niederlage mit einem groben Patzer ein.

Leipzig – Die Bundesliga ging am Freitagabend in den 2. Spieltag. Der Tabellenführer VfB Stuttgart – aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem FC Bayern München – war zu Gast bei RB Leipzig. In der Hauptrolle: Alexander Nübel, im Tor der Schwaben, ausgeliehen aus München.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Position: Torwart Verein: VfB Stuttgart (ausgeliehen vom FC Bayern) Marktwert: 8 Millionen Euro

Nübel-Patzer sorgt für VfB-Debakel in Leipzig

Der VfB Stuttgart besiegte zum Auftakt der Bundesliga vor einer Woche den VfL Bochum mit 5:0, der FC Bayern dagegen schaffte „nur“ ein 4:0 in Bremen – der Lohn war die Tabellenspitze. Dementsprechend gingen die Schwaben mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins schwere Auswärtsspiel beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Und zu Beginn schien es so, als ob der VfB die Erfolgswelle weiter reiten könnte, als Torjäger Serhou Guirassy in der 35. Minute zur Pausenführung traf. Doch in der zweiten Halbzeit patzte Alexander Nübel folgenschwer und die Partie kippte zugunsten der Sachsen.

Nübel-Show in Leipzig: Bayern-Leihgabe rettet VfB Stuttgart erst Weltklasse und schießt dann Mega-Bock

Zunächst zeigte die Leighabe vom FC Bayern aber seine ganze Klasse, als er einen Orban-Kopfball in Neuer-Manier reaktionsstark mit dem Oberarm entschärfte. Nur wenige Minuten später unterlief Nübel jedoch ein Mega-Bock. Bereits in der Vorbereitung ging das Nübel-Debüt beim VfB völlig in die Hose.

Es lief die 51. Minute, als Nübel einen Rückpass von Zagadou zugespielt bekam. Leipzigs Henrichs setzte nach und hielt das lange Bein in den Befreiungsschlag des Keepers. Der Ball prallte ins verwaiste Tor und ließ einen völlig perplexen Nübel zurück. Der Torwart schrie mit einer ordentlichen Portion Gras im Gesicht seinen Frust in den Leipziger Abendhimmel hinaus.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Stuttgart geht nach Nübel-Patzer in Leipzig unter

Beinahe wäre es für Nübel sogar noch dicker gekommen. Keine zwei Minuten später ließ der 26-Jährige eine flache Hereingabe durchrutschen und legte die Kugel perfekt für den lauernden Openda auf, der nur noch einschieben musste. Allerdings wurde der Treffer wegen knappem Abseits aberkannt. Glück für Nübel!

Das änderte aber nichts mehr daran, dass die Stuttgarter in der Folge komplett einbrachen und gefühlt Gegentore im Minutentakt kassierten. Olmo (63.), Openda (66.), Kampl (74.) und Simons (76.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, am Ende siegte RB mit 5:1. Unterdessen verpflichtete der FC Bayern in Daniel Peretz einen neuen Torhüter. Eine Zukunft von Nübel in München scheint in immer weitere Ferne zu rücken – das dürfte dieser Freitagabend in vielerlei Hinsicht ein weiteres Mal bestätigt haben. (ck)