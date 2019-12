Bleibt Nübel? Der S04 hat jetzt zwei Trümpfe in der Hand

Der Verbleib von Alexander Nübel beim FC Schalke 04 ist noch wahrscheinlicher geworden. Der S04 hat nun zwei Trümpfe in der Hand.

Gelsenkirchen - Diese Personalie bleibt zäh wie ein Kaugummi, wie RUHR24.de* berichtet. Wie entscheidet sich Schalke-Torwart Alexander Nübel (23) spätestens im kommenden Jahr?

Sein Vertrag läuft nach derzeitigem Stand am 30. Juni 2020 aus. Zahlreiche Top-Klubs aus Europa sind interessiert. Doch der FC Schalke 04 hält jetzt in Sachen Alexander Nübel gleich zwei Trümpfe in der Hand*.

Ob sich der 23-Jährige, der seit dieser Saison auch Kapitän der Königsblauen ist, tatsächlich dadurch beeinflussen lässt? Offiziell darf er ab dem 1. Januar 2020 mit anderen Klubs verhandeln, ohne den S04 davon in Kenntnis setzen zu müssen.

