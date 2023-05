Nach frühem Doppelschlag: Inter bezwingt Milan im Champions-League-Derby und schielt nach Instanbul

Von: Niklas Kirk

Im Halbfinale der Königsklasse unterliegt Milan seinem Stadtrivalen Inter und steht vor dem Aus in der Königsklasse. Alles Wichtige zur Partie finden Sie Ticker zum Nachlesen.

Zusammenfassung: Inter Mailand gewinnt verdient das Derby in der Königsklasse und steht mit einem Bein im Finale von Istanbul. Den Grundstein für den Erfolg legten die Gäste dabei in der ersten Hälfte mit einem frühen Doppelschlag durch Edin Dzeko und Henrikh Mkhitaryan. Danach zeichnete sich ihr Spiel sowohl durch eine disziplinierte Defensive als auch eine punktuell gefährliche Offensive aus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang es der AC Milan noch einmal, das Spiel an sich zu reißen und so kamen die Rossoneri zu mehreren guten Möglichkeiten, inklusive eines Pfostentreffers. In den letzten zwanzig Minuten ließ diese Drangphase jedoch nach und schlussendlich muss sich das Team von Stefano Pioli damit begnügen, kommende Woche „nur“ einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen zu müssen.

AC Mailand gegen Inter Mailand 0:2 (0:2)

AC Mailand: Maignan - Calabria (82. Kalulu), Kjaer (59. Thiaw), Tomori, Theo - Tonali, Krunic, Saelemaekers (60. Origi), Bennacer (18. Junior Messias), Brahim Diaz (82. Pobega) - Giroud Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Dimarco (71. de Vrij), Barella, Calhanoglu (78. Gagliardini), Mkhitaryan (63. Brozovic) - Martinez (78. Correa), Dzeko (70. Lukaku) Tore: Dzeko (8.), Mkhitaryan (11.) Zuschauer: 75.000

90. Minute + 4: Schluss, das war‘s! Inter gewinnt das 189. Mailänder Stadtderby verdient mit 2:0 und erarbeitet sich eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag!

90. Minute + 1: Pobega zieht nochmal von der Strafraumkante per Direktabnahme ab. Jedoch kein Problem für Onana der hier zentral stehen bleiben kann.

89. Minute: Es gibt wie in Hälfte eins nochmal vier Minuten Nachspielzeit. Zumindest defensiv wirken die Gastgeber gefestigt genug keinen weiteren Treffer mehr zu kassieren. Die Bemühungen Inters sind jedoch auch überschaubar.

86. Minute: Ein Freistoß von Theo aus aussichtsreicher Position geht über das Tor. Mittlerweile zeichnet sich nicht nur der Sieg für Inter ab, sondern auch, dass Milan mit der Hypothek eines Zwei-Tore-Rückstands ins Rückspiel gehen wird.

82. Minute: Jetzt zieht auch Milan die letzten Register. Pobega kommt für Brahim Diaz als auch Kalulu kommt für Calabria.

78. Minute: Und nochmals ein Doppelwechsel bei Blau und Schwarz. Correa kommt für Martinez, Gagliardini kommt für Calhanoglu. Calhanoglu wird zum Abschied mit zahlreichen Pfiffen bedacht – ein Wechsel zum Erzfeind ist nun mal nie populär.

Schlussviertelstunde läuft – Milan läuft dem Rückstand hinterher

74. Minute: Milan tut sich nun wieder schwerer bei der Kreierung von Chancen. Eine Flanke aus dem Halbfeld fängt Onana ohne Probleme ab. Ansonsten bleiben sie aktuell spätestens am Sechzehner der Gäste kleben.

70. Minute: Nächster Wechsel bei Inter. Lukaku mischt jetzt vorne mit und ersetzt Dzeko, außerdem ist de Vrij jetzt für Dimarco dabei.

69. Minute: Acerbi mit einem offensiven Lebenszeichen. Sein Abschluss kommt jedoch viel zu zentral und wird von Maignan mit Leichtigkeit abgefangen.

Chancenwucher und Alupech – Milan läuft die Zeit davon

62. Minute: Pfostenschuss! Bei Milan kommt jetzt auch Pech hinzu. Ein strammer Abschluss von Tonali verpasst nur denkbar knapp das Tor und geht an das linke Gebälk.

60. Minute: Piolo reagiert und wechselt doppelt. Oirigi und Thiaw kommen für Kjaer und Saelenmaekers. Auch Inter wechselt und nimmt Mkhitaryan für Brozovic raus.

58. Minute: Inter spekuliert wieder auf die Räume, die sich durch das Aufrücken von Milan bieten. Kjaer kann ein Laufduell um den Ball gegen Martinez gerade noch so gewinnen.

53. Minute: Und fasst, klingelt es wieder auf der Gegenseite! Bastoni spielt Dzeko im Strafraum frei, doch der Bosnier scheitert im eins-gegen-eins an Maignan. Von diesem Dämpfer hätte sich Milan womöglich nicht mehr erholt, nachdem sie zuvor zwei Chancen vergeben hatten.

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: Die zweite Hälfte läuft – kommt Milan nochmal zurück?

51. Minute: Wieder die Gastgeber! Tonali schickt Junior Messias mit einem Steckpass auf die Reise. Wieder geht der Abschluss von rechts, links am Tor vorbei. Inter scheint noch nicht wieder auf dem Platz angekommen.

49. Minute: Und Milan meldet sich mit einem Ausrufezeichen zurück! Brahim Diaz erobert der Ball im Mittelfeld und marschiert Richtung Sechzehner. Sein Schlenzer geht knapp am linken Pfosten vorbei.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft! Beide Teams spielen erstmal unverändert weiter.

46. Minute: Gleich geht es weiter, die Teams kommen zurück. Was kommt jetzt von Milan? Zumindest spielen sie jetzt auf die Curva Sud.

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: Was hat AC Milan in Hälfte zwei noch zu bieten?

Halbzeit: Und dann pfeift Gil Manzano zur Halbzeit. In einer ersten Hälfte mit viel Intensität und Tempo ereilten Inter zwei Geistesblitze, die ihnen eine frühe 2:0 Führung durch Dzeko und Mkhitaryan bescherte. Das zunächst geschockte Milan konnte nur langsam Spielanteile für sich behaupten und traf in der Folge auf defensiv gut geordnete und disziplinierte Interisti. Darüber hinaus lauerten die Gäste stets auf Umschaltsituationen, sodass eine höhere Führung nicht verwundert hätte. Was kann Stefano Pioli seiner Mannschaft für die zweite Hälfte noch mitgeben? Wir melden und direkt nach der Pause wieder.

45. Minute: Vier Minuten Nachschlag werden angezeigt.

45. Minute: Saelemaekers versucht es mal mit einem Dribbling und kommt tatsächlich bis in den Strafraum, wird aber dort gestellt und kommt gar nicht erst in eine aussichtsreiche Abschlussposition. Inter macht die Räume sehr eng.

37. Minute: Noch knapp 10 Minuten bis zur Pause. Milan wäre gut beraten, offensiv etwas Zwingendes zu erzeugen. Ein zu allzu fahrlässiges Handeln könnten ihnen hier jedoch schnell das 0:3 bescheren.

35. Minute: Inter feuert weiter munter drauflos. Ein Schuss von Dimarco kann noch geblockt werden, der nächste von Martinez geht drüber. Die Gäste sind weiter nicht zu bremsen.

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: VAR nimmt Strafstoß zurück

32. Minute: Kein Strafstoß!

31. Minute: Elfmeter für Inter? Kjaer berührt Martinez im Strafraum nur minimal. Die Szene wird gecheckt.

Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan erzielte den zweiten Treffer für Inter. © Antonio Calanni/dpa

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: Furioser Beginn beim Halbfinal-Derby im San Siro

29. Minute: Brahim Diaz und Bastoni tauschen derby-typische Nicklichkeiten aus. Inter verteidigt weiter aggressiv und bringt immer einen Körper zwischen Ball und Gegner, bevor es gefährlich werden kann.

24. Minute: ...und nach eigenem Ballgewinn schaltet Inter schnell um. Dzeko verzieht jedoch beim Abschluss.

23. Minute: Erstmals kommt so etwas wie Ruhe in der Partie. Inter zieht sich jetzt etwas weiter zurück und lässt Milan kommen.

18. Minute: Nun muss Milan bereits wechseln. Bennacer kann nicht weitermachen, für ihn kommt Junior Messias. Ein Heilsbringer ist wahrlich das, was Milan jetzt gebrauchen kann.

16. Minute: Und wieder wird Inter gefährlich. Diesmal war es Calhanoglu dessen Hammer aus rund 20 Metern an den rechten Pfosten klatscht. Einen zweiten Abschluss von Mkhitaryan kann Maignan entschärfen.

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: Inter geht per Doppelschlag früh in Führung

13. Minute: Und fast die direkte Antwort. Der erste Eckstoß von Milan wird direkt gefährlich, der Kopfball landet jedoch über dem Tor. Die Gastgeber werden hier noch nicht aufstecken.

11. Minute: Und direkt der Doppelschlag! Was ist denn hier los!? Ein Querpass von links landet bei Mkhitaryan der unbedrängt in der Sechzehner marschiert und eiskalt vollendet. Was für ein Dämpfer für Milan.

8. Minute: TOR für Inter! Mit der ersten Ecke schlagen die Blau-Schwarzen zu. Vollkommen frei kommt Dzeko in der Mitte zum Abschluss und lässt keine Maignan keine Chance.

Milan gegen Inter jetzt im Live-Ticker: Die erste Halbzeit läuft

6. Minute: Ein wirklicher Spielfluss mag indessen noch nicht zustande kommen. Beide Teams versuchen, hoch zu pressen und früh zu stören.

3. Minute: Die Partie beginnt direkt mit intensiven Zweikämpfen. Inter bekommt sein Auswärtsspiel durch Pfeifkonzerte bei jedem Ballbesitz zu spüren.

1. Minute: Los geht‘s! Inter stößt an und eröffnet die Partie.

Milan gegen Inter im Live-Ticker: Wer macht im Derby den ersten Schritt in Richtung Finale?

Update, 20.58 Uhr: Es ist angerichtet. Beide Mannschaften betreten den Platz und werden mit großen Choreografien empfangen. Jetzt hören wir noch die Champions-League-Hymne und dann wird der spanische Referee Jesus Gil Manzano endlich anpfeifen.

Update, 20.49 Uhr: Die Anspannung steigt! Beide Teams sind nun in der Kabine. Wir melden uns unmittelbar vor dem Anpfiff wieder.

Update, 20.29 Uhr: Gut eine halbe Stunde vor Anpfiff füllen sich die Ränge allmählich. Es dürfte kein Zweifel bestehen, dass das San Siro heute mit 75.000 Zuschauern maximal ausgelastet wird. Während sich die Teams noch aufwärmen, liefern sich die Kurven bereits Gesangsduelle.

Champions League heute im Live-Ticker: Aufstellungen zum Mailänder Derby

Update, 20.09 Uhr: Beide Clubs kommen übrigens mit ordentlich Rückenwind in die Partie, denn ihnen gelangen jeweils Erfolge gegen ihre Römer Kontrahenten. Milan feierte einen 2:0-Erfolg gegen Lazio und sorgte somit dafür, dass diese den zweiten Tabellenplatz verlieren. Inter gewann unterdessen gegen AS Rom, ebenfalls mit 2:0. Somit ist die Generalprobe des Leverkusener Europa-League-Gegners misslungen.

Update, 19.46 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Zuerst ein Blick auf das Personal von Milan, das heute im Übrigen als erstes das Heimrecht im San Siro genießt: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo - Tonali, Krunic, Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz - Giroud. Rafael Leao ist somit nicht dabei.

Die „Gäste“ von Inter treten dagegen wie folgt an: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan - Martinez, Dzeko. Somit erhält Dzeko den Vorzug gegenüber Lukaku, Robin Gosens sitzt nach überstandener Schulterverletzung zumindest auf der Bank.

Update, 19.28 Uhr: Hallo und herzlich willkommen beim Live-Ticker zum Champions League-Halbfinal-Hinspiel auf tz.de. In rund 90 Minuten ertönt im San Siro der Anpfiff beim Derby zwischen Milan und Inter. Sobald die Mannschaftsaufstellungen bekannt gegeben werden, informieren wir Sie!

Reges Treiben am San Siro vor der Partie © IMAGO/Spada/LaPresse

Milan gegen Inter im Live-Ticker: Mailänder Stadtderby im Champions-League-Halbfinale

Erstmeldung vom 10. Mai:

Mailand – Etwas ganz besonderes erwartet Fußball-Fans im zweiten Halbfinale der diesjährigen Champions-League-Saison: Zum dritten Mal nach 2003 und 2005 duellieren sich die Mailänder Clubs AC und Inter am Mittwoch (10. Mai, 20.45, DAZN) in der Königsklasse. Das Duell steht dabei sinnbildlich für die Rückkehr der beiden Vereine an die Spitze des europäischen Fußballs.

Derby della Madonnina Pflichtspiel-Siege Inter 70 Unentschieden in Pflichtspielen 60 Pflichtspiel-Siege Milan 58

Mailand-Derby heute im Live-Ticker: AC und Inter zurück an Italiens Fußballspitze

Sowohl von der nationalen, als auch von der internationalen Spitze mussten sich beide zeitweise verabschieden, geschuldet der Übermacht des norditalienischen Nachbarn Juventus. Nicht nur hat diese mittlerweile gelitten, auch können sowohl Inter als auch AC auf chinesische Investoren im Hintergrund setzen, die ihnen auf wirtschaftliche Ebene zu neuer Wettbewerbsfähigkeit verholfen haben.

Der letzte große Triumph von Inter auf europäischer Bühne wird dabei vor allem den Fans des FC Bayern schmerzhaft in Erinnerung sein. 2010 schlug Inter damals den deutschen Rekordmeister durch einen Doppelpack von Diego Milito. Darüber hinaus kehrte Inter 2021 als Meister wieder zurück auf den italienischen Fußballthron. In der Folgesaison gelang zudem der Gewinn der Coppa Italia.

Das letzte Duell zwischen der AC Mailand und Internazionale liegt drei Monate zurück. Damals setzte sich Inter durch. © imago/Matteo Bazzi

Mailand-Derby im Halbfinale heute live: Christian Vieri sieht Inter als Favoriten

Vergangene Saison beendete auch Milan eine elfjährige Durststrecke in Sachen Scudetto und wurde erstmals seit 2011 wieder Meister. Ein Weiterkommen in der aktuellen Runde würde Milan zudem bereits die zwölfte Finalteilnahme im bedeutendsten europäischen Klubwettbewerb bescheren, den die Rot-Schwarzen mit einem achten Pokalsieg feiern könnten.

Vor dem Spiel äußerte sich einer, der beide Teams nur zu gut kennt und für beide Clubs die Schuhe schnürte. Für Christian Vieri ist dabei klar, dass Inter als Favorit in die Duelle geht, wie er in der Gazetta dello Sport angab – zumal Milan möglicherweise Rafael Leao antreten muss. Der Stürmer droht wegen einer Adduktorenverletzung auszufallen, eine Entscheidung erfolgt erst am Spieltag. Vor allem in der Serie A hat sich dieser mit 12 Toren und 8 Vorlagen in 32 Spielen zu einer absoluten Konstante in der Offensive entwickelt. Ohne den 23-jährigen Portugiesen sei Milan laut Vieri – überspitzt formuliert – „nur die Hälfte wert“. Die Hauptlast im Sturm ginge somit auf den 37-jährigen Olivier Giroud über.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Mailand-Derby im Champions-League-Halbfinale – Einsatz von Gosens weiter fraglich

Auf der Gegenseite sieht der 49-Jährige ein Inter „in Topform“, bestückt mit einer hervorragenden Offensive um Romelu Lukaku, den Ex-Wolfsburger Edin Dzeko und den argentinischen Weltmeister Lautaro Martinez. Letzterer sticht dabei mit 23 Toren und 10 Vorlagen in 49 Pflichtspielen heraus. Weiter unklar ist dagegen, ob DFB-Akteur Robin Gosens mit dabei sein wird. Zwar meldete sich dieser am Montag (8. Mai) via Instagram nach überstandener Schulterverletzung zurück, ob er zum Kader gehören wird, ließ Trainer Simone Inzaghi jedoch noch unbeantwortet.

Neben den beiden anstehenden Partien duellieren sich die Clubs aus der lombardischen Hauptstadt auch in der Serie A im direkten Duell um die Champions League. Hier hat aktuell Inter auf dem vierten Platz die Nase mit zwei Punkten vorn und belegt vor den fünftplatzierten Rossoneri den letztverbliebenen Champions League Platz. Für Spannung ist also gesorgt, wenn sich beide Erzrivalen noch in zwei Wettbewerben gegenseitig das Leben schwer machen können. (nki)