Abschiedsspiel: Schweinsteiger sagt gegen Chicago „Servus“

Bastian Schweinsteiger bekommt ein Abschiedsspiel in der Allianz Arena.

Bastian Schweinsteiger will den Fans des FC Bayern München mit einem großen Abschiedsspiel Servus sagen. Wie der Rekordmeister am Samstag bekanntgab, findet am 28. August eine Partie gegen Schweinsteigers aktuellen Club Chicago Fire statt.