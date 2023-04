Emotionale Thiago-Rückkehr? Liverpool-Abschied bahnt sich an

Von: Melanie Gottschalk

Die Wege von Thiago und des FC Liverpool werden sich im Sommer offenbar trennen. © David Rawcliffe/imago

Nach seiner Zeit beim FC Barcelona lief Thiago sieben Jahre im Dress des FC Bayern auf, ehe er zu Liverpool wechselte. Dort stehen die Zeichen nun auf Abschied.

Liverpool - „Thiago oder nix!“ Dieser Satz des damaligen FC-Bayern-Trainers Pep Guardiola ist wohl unvergessen. Der heute 52-jährige Übungsleiter von Manchester City hatte den Mittelfeldspieler kurz nach seinem Amtsantritt bei den Münchnern gefordert – und bekam ihn auch.

Name: Thiago Alcántara Alter: 32 Jahre (11. April 1991) Position: Mittelfeld Profi-Stationen: FC Barcelona, FC Bayern München, FC Liverpool

Thiago wechselte wegen Pep Guardiola zum FC Bayern

Die beiden verband zu dieser Zeit schon viel, Thiago hatte bereits beim FC Barcelona einige Jahre unter Guardiola gespielt. Der 32-Jährige verbrachte seine Jugend bei den Katalanen und feierte unter dem heutigen City-Trainer 2009 sein Debüt in der Profi-Mannschaft. Während seiner Zeit in Barcelona schaffte er dann auch den Sprung in die spanische Nationalmannschaft, für die er bisher insgesamt 46 Mal auflief.

Es war also nicht verwunderlich, dass Thiago seinem Trainer Guardiola zum FC Bayern folgte. „Das war eine gigantische Motivationsquelle“, sagte der Mittelfeldspieler gegenüber dem Guardian über Guardiolas Satz. „Ich kam jung zu Bayern und für Pep, der mich bei Barcelona trainiert hatte, der mir Möglichkeiten gegeben hatte, der diesen Fußball aufgebaut hatte, all diese Spieler bei Bayern zu sehen und zu sagen: ‚Thiago, Ich will dich in meinem Team‘… das war riesig.“

Thiago vor Rückkehr zum FC Barcelona?

Sieben Jahre spielte er beim FC Bayern, wurde in dieser Zeit siebenmal Deutscher Meister, gewann viermal den DFB-Pokal und zum Abschluss seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister auch noch die Champions League. 2020 verließ er den Verein dann in Richtung Liverpool.

Nach drei Jahren stehen die Zeichen dort nun aber offenbar wieder auf Abschied – und eine echte Transfer-Überraschung könnte sich anbahnen. Wie die Sport Bild in Berufung auf das Liverpool Echo berichtet, könnte Thiago im Sommer zu seinem Ausbildungsverein FC Barcelona zurückkehren.

Liverpool würde FC Barcelona und Thiago offenbar keine Steine in den Weg legen

Thiago besitzt beim FC Liverpool noch einen Vertrag bis 2024, sollte der FC Barcelona aber ernsthaftes Interesse zeigen, würden die Verantwortlichen laut des Berichts offenbar keine Steine in den Weg legen. Bei den Katalanen scheint sich gerade einiges zu bewegen, denn Thiago ist wahrlich nicht der einzige Name, der derzeit mit dem Verein in Verbindung gebracht wird.

So berichtet beispielsweise die spanische Sportzeitung Sport, dass die Youngsters Ansu Fati, Ferran Torres sowie der Brasilianer Raphinha auf der Verkaufsliste des FC Barcelona gelandet sind, damit eine mögliche Messi-Rückkehr finanzierbar wäre. Der Superstar wird Paris Saint-Germain im Sommer wohl verlassen, Barca will ihn angeblich unbedingt zurückhaben. (msb)