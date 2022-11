Rechtsverteidiger? Kimmich-Ansage an Nagelsmann: „Das ist vollkommener Schwachsinn“

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern war zum Jahresabschluss beim FC Schalke 04 zu Gast. Im Vorfeld gab es einige brisante Neuigkeiten aus Müchen. Die Stimmen zum Spiel.

München/Gelsenkirchen – Im letzten Spiel des FC Bayern im Jahr 2022 ging es für die Truppen von Julian Nagelsmann gegen den FC Schalke 04. Der Aufsteiger fand nach dem schwachen Saisonstart zuletzt wieder etwas in die Spur. Aber gegen die Münchner war nichts zu holen.

Beim FCB gab es im Vorfeld der Partie zwei personelle Neuigkeiten. So wurden die Verträge von Josip Stanisic und Sven Ulreich verlängert. Was passiert mit dem Kontrakt von Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting? Am Rande der Partie auf Schalke gab es diesbezüglich nichts zu vermelden. Hasan Salihamidzic hat sich nach der starken Hinrunde auch noch einmal zu Wort gemeldet.

Wir fassen für Sie die Stimmen aus der Veltins-Arena und auf Sky zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über ...

... die Hinrunde: „Wir haben eine bessere Hinrunde gespielt, als in der vergangenen Saison. Da haben wir dann aber eine schwache Rückrunde gespielt, das darf uns nicht passieren. Wir spielen aber sehr abzockt, wir haben eine große Entwicklung hinter uns und bringen solche Spiele wie heute gegen Schalke nach Hause. Es ist nur dann alles möglich, wenn die Performance so weitergeht.“

... Joshua Kimmich und seine Abneigung gegen die Rechtsverteidigerposition: „Das stimmt nicht! Ich habe heute Morgen nochmal mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, sag den Journalisten, das ist vollkommener Schwachsinn. Fußball ist Mannschaftssport, wenn da einer ausfällt, muss ein anderer aushelfen. Ich sehe ihn auch lieber auf der Sechs, aber ihm ist es egal. Das sagen immer nur alle Journalisten. Er spielt auch links vorne oder rechts hinten. Natürlich hat er eine Lieblingsposition.“

... Musiala und ob er der Spieler der Hinrunde sei: „Er ist ein wichtiger Baustein. Defensiv hat er extrem zugelegt. Ihn kann eigentlich nur eine Verletzung stoppen, ansonsten wird der auch bei der WM so performen.“

... mögliche Winter-Transfers: „Ich bin ja ein Freund davon, immer alle Augen und Ohren offenzuhalten. Aber ich sehe jetzt keinen Spieler, der uns jetzt besser mache würde.“

Joshua Kimmich spielte gegen den FC Schalke Rechtsverteidiger. © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel über...

... seine Worte zu Musiala: „Es wären die Worte, die ich bereits vor dem Spiel gewählt habe. Er hat sich extrem verbessert und eine herausragende Hinrunde gespielt. Ich hoffe, er kann eine tollte WM spielen und dann auch noch eine Rückrunde.“

... die Fähigkeiten des Youngsters: „Musiala hat oft auch Ballglück, er ist einfach extrem schnell in seinen Beinen, er hat extremes Talent.“

... seine Hoffnung nach der WM: „Mit der Hoffnung, dass es nach Weihnachten so weitergeht. Dann ist alles möglich, Eine Pause tut jetzt auch gut, um noch einmal ein paar Dinge anzugehen.“

... die WM und welche Spiele er schaut: „Ich schaue mir schon die Spiele von unseren Spielern an. Aber ich werde auch etwas Schnee und Sonne haben.“

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) nach dem Spiel über...

... seine Rückkehr: „Ich musste ja leider etwas warten, weil Schalke in der 2. Liga spielte, das tat ein bisschen weh.“

... die Schmähgesänge von der Tribüne: „Es ist ja auch etwas Liebe mit dabei, ich kann damit umgehen, da bleibe ich cool.“

... den Schlüssel zum Erfolg: „Wichtig war heute, dass wir konzentriert bleiben und mit keine Schnörkeleien in unserem Spiel hatten.“

... Jamal Musiala und die Gefahr, dass er abheben könnte: „Der ist geerdet. Wir sind froh, dass er in beiden Mannschaften bei uns spielt. Er macht den Unterschied, gerade in solchen Eins-gegen-Eins-Situationen.“

... die Schulter: „Geht gut. Alles in Ordnung.“

.... die Nicht-Nominierung von Mats Hummels im DFB-Kader für die WM: „Ich kenne ihn sehr lange, ich spiele gerne mit ihm, aber die Qual der Wahl, da trifft der Bundestrainer die Entscheidung.“

Manuel Neuer (FC Bayern) in der Mixed Zone nach dem Spiel über ...

.... das Juwel Musiala: „Es ist eher ein geschliffener Diamant als ein Juwel. Er ist Gold wert für uns in der Nationalmannschaft und genauso bei Bayern auch. Er ist ein Schlüsselspieler für die Weltmeisterschaft, er macht einfach den Unterschied.“

... Joshua Kimmich und dieser auch bei der WM Rechtsverteidiger spielen könnte: „Wir haben mehrere Optionen und sind flexibel, was das betrifft. Er kann weiter vorne spielen, kann auf der Sechs spielen. Es kommt immer auf den Gegner an, da hat der Bundestrainer die Qual der Wahl.“

Manuel Neuer spielte gegen Schalke 04 zu Null. © IMAGO / Nordphoto

Eric Maxim Choupo-Moting (Torschütze FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... seine Rückkehr nach Schalke heute: „Ich war drei Jahre hier, es war eine schöne Zeit. Heute stand ich auf der anderen Seite, aber ich freue mich, dass wir heute gewonnen haben.“

... die Gründe für den Sieg: „Wir sind heute effektiv gewesen. Ich habe das Tor direkt nach der Pause gemacht und wir haben gut dagegen gehalten.“

... der ewige Vergleich mit Lewandowski: „Es nervt nicht, dass sein Name genannt wird, ist normal, er ist ein Weltklassespieler. Aber wir schauen auf uns, das beschäftigt uns nicht. Wir arbieten hart, deswegen sind wir nicht erstaunt, dass es so gut läuft jetzt.“

... seine mögliche Vertragsverlängerung: „Wir hatten heute noch ein Spiel, jetzt kommt die Weltmeisterschaft, dann sehen wir weiter.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Aufstellung: „Es ist schon eine Viererkette. Mazraoui fehlt leider. Josh spielt hinten rechts, ich wollte heute alle Offensiven bringen. Ich habe mich für die volle Kapelle entschieden.“

.... den Vertrag von Choupo-Moting: „Er hat sich ja bereits positiv geäußert. Wenn man diese Anerkennung erhält und so viel spielt, wäre das schon nicht schlecht, wenn man bei dem Verein bleibt.“

.... die starken Leistungen von Jamal Musiala: „Viel liegt an seinem Charakter, er ist sehr demütig. Er fragt immer nach Extra-Training, ich muss ihn nicht runterholen. Er wollte die Verantwortung bei uns und im DFB-Team. Er will der beste Spieler der Welt werden, da hat er einen Weg zu gehen.“

Was verrät Julian Nagelsmann vor der Partie beim FC Schalke? © MIS/Imago

... die Tatsache, dass der FC Bayern die beste Offensive Europas hat: „Es macht mich schon stolz. Dafür gehen die Fans ins Stadion. Die letzten Wochen waren super. Wir haben ein gutes Selbstverständnis entwickelt.“

... die anstehende WM und mögliche Verletzungen: „Wir haben es kurz angesprochen. Es ergibt keinen Sinn, larifari zu spielen. Es gibt noch ein Testspiel, wo man wahrscheinlich sehr überlegen sein wird. Insofern ist das heute der letzte Härtetest vor der WM. Es gibt immer ein gewisses Restrisiko. Aber die Jungs sollen Gas geben.“

... den Hexendoktor bei Mané: „Ich kriege nicht so viel mit, aber klar, Sadio ist im Senegal ein Weltstar. Daher versuchen sie alles, dass er bei der WM spielt. Wir können nichts beschleunigen, es liegt an Sadios Körper. Aber er ist eine tragende Säule da, daher ist es normal, dass sie zu außergewöhnlichen Mitteln greifen.“

... das intensive Halbjahr und was daran genervt hat: „Genervt hat das Wiederholen der unwichtigen Dinge. Ob ich jetzt grüne oder schwarze Schuhe anhabe, ist ja egal. Wenn wir gewinnen, waren‘s die schwarzen Klamotten.“

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Thomas Reis (Trainer FC Schalke) vor dem Spiel über ...

... den Matchplan: „Wir brauchen sehr viel Mut. Wir sind in einer schwierigen Situation. Solange alles möglich ist, glauben wir an den Klassenerhalt. Andere Ergebnisse interessieren uns nicht. Es war wichtig, dass wir unsere Negativserie gegen Mainz beenden. Ich bin frohen Mutes, dass wir konkurrenzfähig sind.“ (smk)