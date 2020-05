VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Live-Ticker - Schwaben überraschen mit bemerkenswerter Aktion

VfB Stuttgart - HSV im Live-Ticker: Am 28. Spieltag gibt es auch in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel.

Am 28. Spieltag steht auch in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel an. Am Donnerstagabend empfängt der VfB Stuttgart den Hamburger SV. Fällt eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg?

VfB Stuttgart - Hamburger SV -:- (-:-)

- -:- (-:-) Am Donnerstagabend steht in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel an

ein absolutes an Der Sieger in dieser Partie darf sich Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg machen

VfB Stuttgart - Hamburger SV -:- (-:-), 20.30 Uhr, Donnerstag, 28. Mai

VfB Stuttgart: - Bank: Hamburger SV: - Bank: Schiedsrichter: Tore:

Update vom 27. Mai: Das ist ein durchaus ungewöhnliches Zeichen, aber es könnte positive Folgen haben! Der VfB Stuttgart hat nach dem verkorksten Restart ein Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Trainer Pellegrino Matarazzo vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Das neue Arbeitspapier des 42-Jährigen, das laut VfB sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gültig ist, läuft bis 2022.

Der Schritt nur einen Tag vor dem Topspiel des Tabellendritten gegen den -zweiten Hamburger SV am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) sei „seit mehreren Wochen geplant“ gewesen, sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Der VfB wolle „Kontinuität leben“, Matarazzo passe „perfekt“ zum Verein. Der Coach bringe „alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten“ für eine lange Zusammenarbeit mit.

Sportdirektor Sven Mislintat sekundierte: „Seit seiner Ankunft im Januar denkt, lebt, arbeitet Rino Fußball.“ Matarazzo identifiziere sich mit seiner Aufgabe und dem VfB so sehr, dass die Verlängerung „nur logisch und konsequent" sei - und zwar "unabhängig von kurzfristigen Resultaten“.

Der #VfB hat den ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag mit Cheftrainer Pellegrino #Matarazzo vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. pic.twitter.com/WsWGFPF5GG — VfB Stuttgart (@VfB) May 27, 2020

Update vom 26. Mai: Vier Spiele standen am Dienstag schon in der 2. Bundesliga an: Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg trennten sich 2:2. Aue unterlag Darmstadt zuhause mit 1:3, Sandhausen feierte bei Wehen Wiesbaden einen 1:0-Erfolg und Osnabrück triumphierte in Fürth mit 2:0.

Kracher in der 2. Liga! VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Live-Ticker

Erstmeldung vom 25. Mai: Stuttgart/München - Am 28. Spieltag gibt es nicht nur in der Bundesliga*, sondern auch in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel. Der VfB Stuttgart* empfängt nämlich den Hamburger SV*. Diese Partie ist dabei nicht nur aufgrund der großen und langen Bundesliga-Tradition* der beiden Vereine ein absoluter Kracher in der 2. Liga.

Auch tabellarisch geht es eigentlich kaum besser, trifft doch der Zweite (HSV) auf den Dritten (VfB). Allerdings sind beide Teams eher suboptimal aus der Corona-Pause gekommen. Doch bei den Schwaben lief es vor schon vor der Unterbrechung aufgrund der Pandemie alles andere als gut.

VfB Stuttgart - HSV im Live-Ticker: Bald kracht‘s!

Seit vier Spielen wartet der VfB nun jetzt schon auf einen Sieg. Drei Niederlagen und ein Remis gab‘s daraus - natürlich viel zu wenige für den Anspruch der Stuttgarter, die den Betriebsunfall Abstieg aus dem vergangenen Jahr eigentlich umgehend wieder ausmerzen wollten.

Daher trennte man sich an Weihnachten von Tim Walter und holte Pellegrino Matarazzo auf die Trainerbank. Wirklich dominanter aber spielten die Jungs mit dem Brustring auch unter dem Italiener nicht. Insofern kommt der Partie gegen den HSV schon ein ganz besonderer Charakter zu.

„Es gibt kein Endspiel“, sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im kicker: „Jedes Spiel ist wichtig. Es gibt noch 21 Punkte, die wir holen können. Hamburg ist ein wichtiges Spiel. Auch mit Blick auf das Hinspiel, dass wir 2:6 verloren haben und wettmachen wollen.“

VfB Stuttgart - HSV im Live-Ticker: Matarazzo in der Kritik

Sollte der VfB den Aufstieg verpassen, wolle man bei den Schwaben trotzdem an Trainer Matarazzo festhalten, wie Mislintat erklärt: „Tausendprozentig ja. Und diese Frage braucht man auch nicht mehr zu stellen“, so der ehemalige Leister der Scouting-Abteilung des FC Arsenal: „Es ist intern ganz klar, dass Rino auf jeden Fall im nächsten Jahr unser Trainer ist. Rino macht einen herausragenden Job, die Mannschaft weiß das und schätzt ihn entsprechend sehr.“

Und beim HSV? Der spielt nach seinem ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte 2018 bereits das zweite Jahr im Unterhaus. Auch für die Rothosen ist es ein ungeheuer wichtiges Spiel. Allerdings hat die Hecking-Elf einen Zähler mehr als der VfB und somit zwei Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, auf dem aktuell der FC Heidenheim rangiert.

Die Hamburger holten gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld (53 Punkte) am vergangenen Wochenende in der 2. Liga immerhin einen Punkt. Allerdings hat der HSV seit der Corona-Pause auch noch keinen Dreier eingefahren. Ob‘s am Donnerstag ab 20.30 Uhr gelingt?

