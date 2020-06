2. Liga im Live-Ticker: Rutscht der HSV erneut aus? Bielefeld kann Aufstieg (fast) klarmachen

2. Liga: Der HSV steht bei Dynamo Dresden gewaltig unter Druck. Arminia Bielefeld könnte parallel die Bundesliga-Rückkehr fixieren. Verfolgen Sie die Freitagskonferenz hier im Live-Ticker.

Der Hamburger SV will diese Saison im zweiten Anlauf in die Bundesliga* aufsteigen.

will diese Saison im zweiten Anlauf in die Bundesliga* aufsteigen. Doch beim Gastspiel in Dresden steht der HSV am Freitag (ab 18.30 Uhr) vor einer enorm schwierigen Aufgabe.

steht der HSV am Freitag (ab 18.30 Uhr) vor einer enorm schwierigen Aufgabe. Parallel will Bielefeld in Sandhausen dem Saisonziel Aufstieg näher kommen - der Live-Ticker.

Begegnung

(Anpfiff: Freitag 18.30 Uhr) Ergebnis Letzter

Torschütze Dynamo Dresden - Hamburger SV -:- (-:-) SV Sandhausen - Arminia Bielefeld -:- (-:-)

Update vom 12. Juni, 11.45 Uhr: Spannung pur in der 2. Liga vor dem 31. Spieltag.

Oben in der Tabelle geht es heiß her. Sowohl der VfB Stuttgart (2.) als auch der HSV (3.) können seit Wochen nicht wirklich überzeugen. Beide wetteifern um den zweiten direkten Aufstiegsplatz, während der FC Heidenheim in Schlagdistanz ist und die Relegation oder sogar das Worst-Case-Szenario Platz vier droht.

An diesem Freitagabend hat der Hamburger SV nun die Möglichkeit, gegen die Schwaben vorzulegen. Arminia Bielefeld kann mit einem Sieg in Sandhausen derweil die Rückkehr in die Bundesliga so gut wie klar machen.

Tabelle, 2. Liga Punkte 1. Arminia Bielefeld 57 2. VfB Stuttgart 52 3. Hamburger SV 50 4. 1. FC Heidenheim 48

Erstmeldung vom 11. Juni: Der HSV steht zu Saisonende - wie schon in den vergangenen Jahren auch - unter mächtigem Druck. Der Aufstieg ist bereits zum greifen nah, eine Spitzengruppe aus vier Teams hat sich bereits oben abgesetzt.

Doch die Hamburger müssen am Freitagabend in Dresden ran, wo ebenfalls jeder Punkt wichtig ist. Tabellenführer Arminia Bielefeld kann parallel in Sandhausen dem Ziel Bundesliga* ein Stückchen näher kommen.

2. Liga im Live-Ticker: Enge Kiste um direkte Aufstiegsplätze - HSV auf dem Relegationsplatz

Die Teams auf den ersten vier Plätzen der 2. Bundesliga* haben allesamt gute Chancen auf einen Aufstiegs- oder Relegationsplatz. Doch während die Bielefelder mit 57 Zählern auf dem Konto und einem Spiel weniger als die Konkurrenz schon so gut wie aufgestiegen ist, wird es zwischen Platz zwei und vier enorm eng.

Der VfB Stuttgart steht mit 52 Punkten hinter den Arminen, auf dem Relegationsplatz liegt der HSV mit 50 Punkten, gefolgt vom 1. FC Heidenheim, der bei 48 Zählern steht. Die Darmstädter werden mit ihren 45 Punkten wohl nicht mehr viel ausrichten können.

Durch das Last-Minute-Drama in Hamburg bleibt Stuttgart weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz!

Die Tabelle nach dem 30. Spieltag der 2.Bundesliga. ⚽#Sky2Buli pic.twitter.com/oQSDny1ndp — Sky Sport (@SkySportDE) June 8, 2020

2. Bundesliga im Live-Ticker: Dresden steht mit dem Rücken zur Wand - Schicksalsspiel gegen den HSV

Am Freitagabend (12. Juni, 18:30) muss der dreifache Deutsche Meister* aus Hamburg mit seinem Trainer Dieter Hecking also beim Tabellen-Schlusslicht antreten. Was einfach klingt, könnte sich jedoch zu einem engen Spiel entwickeln, denn Dresden gewann am Samstag das wichtige Kellerduell gegen Wiesbaden mit 3:2 und tankte Selbstbewusstsein.

Für die Mannschaft von Markus Kauczinski ist der Relegationsplatz damit nur noch zwei Punkte entfernt. Der Hamburger Traditionsverein* muss also zu einem Gegner, für den es um alles geht.

Dieter #Hecking analysiert #HSVKSV im TV-Interview: "Wir sind enttäuscht. Wir kommen nach Nackenschlägen zurück, bekommen dann aber keine Ruhe in unser Spiel und haben am Ende nicht mehr sauber gespielt. Aber wir müssen den Kopf hochnehmen, Freitag geht's weiter."#nurderHSV pic.twitter.com/0vacGnkrdn — Hamburger SV (@HSV) June 8, 2020

2. Liga im Live-Ticker: Sandhausen so gut wie gerettet - anders als Liga-Primus Bielefeld

Nicht ganz so eng wird es im Rhein-Neckar-Gebiet, wenn die bislang souveränen Bielefelder in Sandhausen antreten. Der SVS steht mit 39 Punkten im Tabellenmittelfeld und hat sich einen Neun-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz erkämpft.

Ein Dreier gegen die Ostwestfalen ist jedoch eher unwahrscheinlich, denn die Bielefelder haben unter Coach Uwe Neuhaus erst zwei von 29 Partien in der gesamten Saison verloren.

Das spannende Aufstiegs-Rennen wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, doch die beiden Geisterspiele* am Freitagabend werden wohl richtungsweisend für beide Bundesliga*-Aspiranten sein.

