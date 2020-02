Live-Ticker: FC Bayern zu Gast in Hoffenheim - Stresstest für FCB-Offensive

Stresstest für die FCB-Offensive nach dem Lewandowski-Ausfall. Kann der FC Bayern die Tabellenspitze im Spiel bei der TSG Hoffenheim trotzdem verteidigen?

Ohne Robert Lewandowski* reist der Tabellenführer in den Kraichgau - die Partie im Live-Ticker

1899 Hoffenheim: Bank: FC Bayern: Bank: Tore: - Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries)

13.15 Uhr: Fern von Sinsheim gibt es spannende News für denFC Bayern: Transfer-Ziel Leroy Sané hat am Freitagabend nach sechs Monaten Verletzungspause sein Comeback bei Manchester City gegeben.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Coronavirus ein Thema

10.45 Uhr: DerFC Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim auf das Thema Coronavirus reagiert.

Und zwar dürften die Profis des Rekordmeisters bis auf Weiteres keine Selfies mehr mit Fans machen und auch keine Autogramme mehr unterschreiben.

Das ist angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus nur allzu verständlich.

8.48 Uhr: Uli Hoeneß* war erst Spieler, dann Manager und schließlich Präsident des FC Bayern. Er spricht im Interview über sein Leben nach dem Fußballgeschäft, sein Vermächtnis und seine Nachfolger.

Update vom 29. Februar, 8.30 Uhr: Er ist aktuell vielleicht der überragende Spieler beim FC Bayern: Auf einemInstagram-Posting von Alphonso Davies war jetzt auch eine Pistole zu erkennen.

Fans zeigten sich besorgt - doch die Auflösung kam dann vom FCB-Star selbst. Es handelte sich um eine Faschingspistole.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Schiri hatte Knatsch mit dem FCB

Update vom 28. Februar, 18.10 Uhr: Mit Christian Dingert wird ein Schiedsrichter die Partie 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern pfeifen, der rund um den Rekordmeister schon mal für Unmut gesorgt hat.

+ Polarisierte beim FC Bayern schon mal: Schiedsrichter Christian Dingert (re.). © dpa / Angelika Warmuth

Anfang Mai 2019 hatte Dingert Hannover 96 einen Handelfmeter zugesprochen, nachdem der Ball nach einer Flanke von Linton Maina Weltmeister Jerome Boateng aus kurzer Distanz an den Arm gesprungen war.

Der Videoassistent hatte den Referee hingewiesen, sich die Szene nochmal anzuschauen. Dingert blieb jedoch bei dem umstrittenen Elfmeter, der den Niedersachsen seinerzeit das Anschlusstor zum 1:2 ermöglichte.

Und auch im Spätsommer 2013 war er scharf vom FC Bayern kritisiert worden, seinerzeit vom damaligen Markenbotschafter Paul Breitner.

„Was mich stört, ist, dass der Schiedsrichter diesen Nicht-Elfmeter gegeben hat, aber den ersten nicht“, meinte Breitner damals zu einer Strafstoß-Entscheidung: „Der Schiedsrichter ist dann gut, wenn er still ist. Wenn er permanent seine Entscheidungen erklären muss, dann bringt er keine gute Leistung.“

Wie wird seine Leistung wohl nach dem Match derBayern bei 1899 Hoffenheim bewertet werden?

Update vom 28. Februar, 15.15 Uhr: Robert Lewandowski wird dem FC Bayern bei 1899 Hoffenheim verletzt fehlen.

Der vermeintlich unverwundbare polnische Angreifer hatte sich beim 3:0 gegen den FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen, muss vorerst Gips tragen und dann ein Aufbautraining absolvieren.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Hansi Flick scherzt wegen Vertrag

Update vom 28. Februar, 14.45 Uhr: Nach dem symbolträchtigen Kugelschreiber-Geschenk von Karl-Heinz Rummenigge hat sich Hansi Flick nicht zu einer Aussage über seine Zukunft beim FC Bayern München locken lassen.

„Ich bin damit in den letzten Monaten ganz gut gefahren, mich auf solche Dinge nicht einzulassen. Ich habe einen sehr guten Draht, sehr guten Kontakt zum Verein und zu den Verantwortlichen. Wir sind immer im Austausch, für mich ist es gar kein Thema“, sagte Flick an diesem Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz.

"Meine Mannschaft weiß, was gefordert ist. Es kann schnell passieren, dass ein Saisonziel verfehlt wird. Wir müssen genau beobachten, unter welcher Belastung unsere Spieler stehen, damit wir die Mannschaft aufstellen, die topfit ist."

Vorstandschef Rummenigge hatte Flick beim Bankett nach dem Sieg beim FC Chelsea (3:0) ein besonderes Geburtstagsgeschenk überreicht. „Ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere“, hatte Rummenigge in London gesagt. Flicks Engagement beim FC Bayern ist zunächst bis zum Saisonende datiert, doch eine längere Zusammenarbeit zeichnet sich ab.

„Wir haben das ganz gut gelöst. Meine Frau hat den an sich genommen und gesagt, damit ich keine Dummheiten mache, nimmt sie ihn lieber mit nach Hause“, sagte der Coach. Natürlich seien die Worte von Rummenigge schön, aber er beschäftige sich nicht mit dem Thema, meinte der 55-Jährige weiter. Viel wichtiger seien die Ziele in den drei Wettbewerben Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League.

Live-Ticker: FC Bayern zu Gast bei der TSG Hoffenheim

München - Eigentlich sollte die Welt beim FC Bayern und an der Säbener Straße absolut in Ordnung sein. Als Bundesliga-Tabellenführer reist das Team von Hansi Flick am Samstag zur TSG Hoffenheim. Am Donnerstag feierte der Verein seinen 120. Geburtstag und nach der 3:0 (0:0)-Gala am Dienstag beim FC Chelsea in der Champions League steht man mit mindestens einem Bein im Viertelfinale.

Wäre da nicht das Lewandowski-Drama dazwischen gekommen. Der Superstar des FC Bayern verletzte sich an der Stamford Bridge und wird dem Rekordmeister mit einem Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk nun vier Wochen fehlen. Wenn bei den Bayern jemand hätte nicht längerfristig ausfallen sollen, dann wäre es der Pole gewesen, der in 22 Ligaspielen bereits 25 Tore erzielt hat und auf dem besten Weg war, Gerd Müllers 40-Tore-Rekord anzugreifen.

FC Bayern ohne Robert Lewandowski in Hoffenheim gefordert

Für Trainer Hansi Flick, dessen Vertragsverlängerung von Karl-Heinz Rummenigge nach der Chelsea-Gala angedeutet wurde, stellt sich nun die Frage nach dem Ersatz. Da sich auch Kingley Coman in London verletzte, stellt sich die Offensive der Bayern fast von alleine auf.

So dürften Philippe Coutinho und Leon Goretzka, die gegen Chelsea zunächst auf der Bank saßen, in Hoffenheim zum Zug kommen. Möglich, dass auch London-Held Alphonso Davies eine Position nach vorne rückt und Lucas Hernandez links hinten verteidigt. Wir haben uns Gedanken über die mögliche Aufstellung des FC Bayern gemacht.

Live-Ticker: TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern

Wirklich viel Rotationsmasse hat Flick allerdings nicht mehr. Und am Dienstag geht‘s im DFB-Pokal direkt weiter - dann wartet der FC Schalke 04. Wie der FCB-Coach in Sachen Belastungssteuerung am Wochenende verfahren wird, dürfte er amFreitag um 12.30 Uhr verraten. Dann findet nämlich die Spieltags-Pressekonferenz mit Hansi Flick statt.

Immerhin gibt‘s von der Transferfront Erfreulicheres zu berichten. Leroy Sané* strebte nach Informationen der Sport Bild bereits im Winter einen Transfer zum FC Bayern an, nun könnte der Deal im Sommer über die Bühne gehen.

