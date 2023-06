Vor dem Regen: Verstappen im dritten Training mit Bestzeit

Max Verstappen aus den Niederlanden hat im letzten Training in Barcelona Bestzeit aufgestellt. © Hasan Bratic/dpa

Regen stört in Barcelona die Vorbereitung auf das Qualifying. In der Formel 1 könnte es bei der Zeitenjagd spannender werden als erwartet. Weltmeister Verstappen ist trotzdem der Favorit.

Barcelona - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im wenig aussagekräftigen letzten Training vor dem Großen Preis von Spanien die Bestzeit aufgestellt.

Der 25-jährige Niederländer schaffte seinen schnellsten Umlauf in 1:13,664 Minuten und blieb vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez, der 0,250 Sekunden Rückstand hatte. Platz drei belegte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Einsetzender Regen sorgte dafür, dass nur zu Beginn schnelle Runden gefahren werden konnten.

Hülkenberg auf Platz 14

Nach seinem überraschend starken dritten Platz im zweiten Training am Freitag musste sich Nico Hülkenberg im Haas-Rennwagen mit Platz 14 zufriedengeben. Der 35-Jährige aus dem Rheinland ist in diesem Jahr der einzige deutsche Fahrer in der Motorsport-Königsklasse.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurden die Vorbereitungen auf das Qualifying am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) erheblich gestört. Anstatt bei trockener Strecke das gewohnte Programm abzuspulen, blieben viele Fahrer lange in der Garage. Nur in den ersten Minuten konnte normal auf Trockenreifen gefahren werden. Erst gegen Ende des Trainings kamen die Autos auf die Strecke zurück und sammelten Daten für die folgende Zeitenjagd. Auch in der Qualifikation könnte es wieder regnen.

Für eine Verkürzung der Fahrzeit sorgte außerdem ein Unfall des Amerikaners Logan Sargeant. Der 22 Jahre alte Formel-1-Neuling kam nach einem Fahrfehler von der Piste ab und schlug in die Streckenbegrenzung ein. Sein am Heck stark beschädigtes Auto musste früh mit einem Kran geborgen werden, Sargeant blieb augenscheinlich unverletzt.

Verstappen Favorit auf Titel

Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Perez. Der zweimalige Weltmeister hatte bereits im Vorjahr in Barcelona triumphiert. dpa