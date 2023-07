„Völliger Wahnsinn“: Formel-1-Pilot droht nächste Strafe

Von: Sascha Mehr

Teilen

Formel-1-Pilot Pierre Gasly droht ein weiteres Desaster. Zu einer drohenden Rennsperre kommen immer wieder neue Probleme am Boliden hinzu.

München – Die aktuelle Saison in der Formel 1 ist noch recht jung und trotzdem hat sich der amtierende Weltmeister Max Verstappen schon einen beachtlichen Vorsprung in der Gesamtwertung herausgefahren. Der Red Bull-Pilot hat 454 Punkte auf seinem Konto und liegt damit deutlich vor den Verfolgern Charles Leclerc (Ferrari, 308 Punkte) und Sergio Perez (Red Bull, 305 Punkte).

Pierre Gasly Geboren: 7. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Rouen Nationalität: Frankreich Sportart: Formel 1

Formel 1: Gasly droht Desaster

Der Weltmeistertitel führt also auch in diesem Jahr nur über Verstappen, der seinen Status als Top-Favorit in den ersten Rennen eindrucksvoll untermauert hat. Die Konkurrenz muss auf eine Schwächephase des Niederländers oder Problemen am Red-Bull-Boliden hoffen, sonst stehen die Chancen schlecht, Verstappen in dieser Formel-1-Saison zu entthronen.

Ganz andere Probleme als zu viel Rückstand auf Verstappen in der Gesamtwertung hat Formel-1-Pilot Pierre Gasly. Der Franzose fährt im Alpine F1 Team und kommt in der laufenden Saison einfach auf keinen grünen Zweig. Nach einem Drittel der Grand Prix droht ihm bereits eine Gridstrafe.

Gasly droht Desaster. © IMAGO/Alessio Morgese

Gasly hat zu diesem frühen Zeitpunkt schon mehrere Motorteile ausgetauscht und die Grenze der erlaubten Male in einer Saison erreicht. Dass er bereits jetzt an diesem Punkt steht, könnte für ihn zum Problem werden. Denn bei noch 14 Grand Prix darf er kein Motorteil mehr tauschen, sonst gibt es eine Strafversetzung.

Formel 1: Gasly vor Strafversetzung?

Den letzten Defekt am Motor musste er im 1. Freien Training des Kanada-Rennens hinnehmen – und das ganz kurz bevor das Training wegen ausgefallener Überwachungskameras ausfiel. Wegen eines Defekts am Ersatzlenkrad wurde der Motor abgewürgt. „Völliger Wahnsinn. Es ist nicht unser Teil, sondern eins, das wir kaufen. Es befindet sich wahrscheinlich an jedem einzelnen Lenkrad in der Boxengasse und hat sich seit 2008 nicht verändert“, zeigte sich Alpine-Sportdirektor Alan Permane fassungslos.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Gasleys Team Alpine F1 ist aber überraschenderweise entspannt beim Thema Strafversetzung. „Ich weiß, dass es noch sehr früh in der Saison ist. Aber mir wurde gesagt, dass wir keine neuen Teile mehr nehmen werden. Er hat genug, um den Rest des Jahres durchzuhalten“, sagte Permane zum Portal Racefans. (smr)