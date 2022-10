US-Team Haas trauert in Austin um Mitarbeiter

Der deutsche Haas-Pilot Mick Schumacher sitzt in seinem Auto. © Darron Cummings/AP/dpa

Das Haas-Team um den deutschen Formel-1-Piloten Mick Schumacher trug Trauerflor beim Training zum Heim-Grand-Prix in den USA.

Austin - Grund dafür ist der Tod eines Mitarbeiters. „In Erinnerung an unseren Freund und Kollegen“, schrieb das Team bei Instagram. Mechaniker Harvey Cook, Jahrgang 1991, war am Donnerstag gestorben. Beide Autos trugen in Austin auch dessen Namen auf der Nase des Wagens. dpa