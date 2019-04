Mercedes dominiert in Baku - aber Hamilton verpasst die Pole Position

Die Top 3 in Baku: Valtteri Bottas (M.) rast vor Lewis Hamilton (l.) und Sebastian Vettel auf die Pole Position.

Mercedes bleibt in dieser Saison eine Klasse für sich. Auch in Baku beanspruchen die Silberpfeile die komplette erste Startreihe für sich. Doch nicht Lewis Hamilton steht auf der Pole Position.

Baku - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) hat sich die Pole Position zum Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Der Finne setzte sich im Qualifying auf dem Stadtkurs in Baku vor Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil durch, als Dritter startet Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) in das vierte Saisonrennen am Sonntag (14.10 Uhr MESZ/RTL und Sky).

Vettels Teamkollege Charles Leclerc krachte nach einem Fahrfehler im zweiten Qualifying-Abschnitt in die Streckenbegrenzung und konnte nicht in den Kampf um die Pole eingreifen, der Monegasse wird von Rang neun starten. Nico Hülkenberg (Emmerich) landete im Renault nur auf dem 18. Platz, rutscht wegen Strafen für die Konkurrenz aber um zwei Plätze nach vorn. Für Bottas ist es die zweite Pole dieser Saison und die achte seiner Karriere.

+ Demolierter Ferrari: Charles Leclerc setzte seinen Boliden in die Streckenbegrenzung. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

sid