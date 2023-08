Monza für Mick Schumacher 2020 der große Wendepunkt

Monza ist für Mick Schumacher ein Ort voller Erinnerungen. © Bradley Collyer/Press Association/dpa

Monza ist für Mick Schumacher ein Ort voller Erinnerungen. Dort habe er den großen Wendepunkt in der Formel 2 gehabt, erzählte der mittlerweile 24 Jahre alte Rennfahrer in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur: „Als ich zweimal aufs Podium gefahren bin und statt 50 Punkte nur noch 9 hinter dem Gesamtführenden war.“

Monza - Schumacher hatte in der Saison 2020 ein Rennen auf dem Autodromo Nazionale di Monza gewonnen, beim zweiten war er auf Platz drei gefahren. „Und das war auch so ein Moment, in dem ich gesagt habe: So muss ich jetzt einfach weitermachen und dann klappt es auch hier in der Formel 2“, erinnerte sich der jetzige Ersatzfahrer des deutschen Formel-1-Werksteams Mercedes.

Tatsächlich entschied Mick Schumacher in dem Jahr auch die Gesamtwertung für sich und stieg in die Formel 1 auf. Nach zwei Jahren verlor er dort aber seinen Stammplatz beim amerikanischen Haas-Team und kehrt nun als Ersatzmann für Lewis Hamilton und George Russell an diesem Wochenende zurück nach Monza zum Großen Preis von Italien. dpa