Vertrauter verrät etwas über den Gesundheitszustand von Schumacher

21. Mai 2000: Michael bei einem seiner 5 Siege am Nürburgring, auf der Strecke, auf der mittlerweile eine Kurve seinen Namen trägt. 21 May 2000: Michael at one of his 5 victories at the Nürburgring, on the track where a curve now is named after him. @F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/hXepMl7iTn