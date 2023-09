Formel 1 in Monza im Live-Ticker: Ferrari greift nach dem Sieg – Verstappen will Rekord ausbauen

Von: Christoph Wutz, Melanie Gottschalk

Das Rennen in Monza verspricht Spannung: Ferrari hatte nach dem Qualifying allen Grund zum Jubeln und hofft auf einen Sieg. Doch Red Bull ist in Lauerstellung.

Formel 1 in Monza: Der Große Preis von Italien heute ab 15 Uhr live!

Großer Preis von Italien: Ferrari zeigt bereits im Training, dass ihr Bolide konkurrenzfähig ist

Mercedes hat Podest vor Augen: Russell Vierter, Hamilton Achter

Monza – Die Sommerpause ist beendet und es heißt ab sofort: Endlich wieder Formel 1! Am vergangenen Wochenende gastierte die Königsklasse des Motorsports in Zandvoort, wo Red-Bull-Star Max Verstappen zum neunten Mal in Folge ein Rennen diese Saison gewinnen konnte. Er stellte damit den Rekord von Sebastian Vettel ein. Ob er ihn diese Woche beim Großen Preis von Italien in Monza übertrumpfen kann? Fraglich, die Pole holte sich nämlich Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und der Rennstall wird sicher alles dafür tun, dass der rote Bolide im Heimrennen vor dem Red Bull über die Ziellinie fährt.

Startaufstellung beim Großen Preis von Italien

1. Sainz 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Russell 5. Perez 6. Albon 7. Piastri 8. Hamilton 9. Norris 10. Alonso 11. Tsunoda 12. Lawson 13. Hülkenberg 14. Bottas 15. Sargeant 16. Zhou 17. Gasly 18. Ocon 19. Magnussen 20. Stroll

Ferrari zeigte bereits in den Freien Trainings, dass sie in Monza ein Wörtchen mitsprechen wollen, die Hoffnung auf die erste echte Pole seit Baku (30. April) schien nicht unwahrscheinlich. Die Pole von Charles Leclerc Ende Juli kam schließlich nur zustande, weil Max Verstappen strafversetzt wurde, an ihm führt in dieser Saison sonst kein Weg vorbei. Positiv für Ferrari im heimischen Italien: Die langen Geraden scheinen den Boliden diesmal gut zu liegen, da kam der Red Bull bereits im dritten Freien Training nicht ran.

Das Qualifying wurde dann zum echten Krimi, an dessen Ende die Tifosi allen Grund zum Jubeln hatten. Denn Sainz sicherte sich hauchdünn die Pole vor Verstappen, Leclerc wurde Dritter. Sainz und Verstappen trennten dabei gerade einmal 0,013 Sekunden. Im Rennen wird es also um Reifenmanagement gehen und da ist der Red-Bull-Pilot bisher eigentlich ungeschlagen. Doch Ferrari wird sich sicher wehren, es soll endlich wieder ein Sieg her.

Formel-1-Fahrer Carlos Sainz sicherte sich beim Heimrennen seines Rennstalls Ferrari knapp die Pole vor Red-Bull-Star Max Verstappen. © Daisy Facinelli/imago

Mercedes hat Podest vor Augen: Russell Vierter, Hamilton Achter

Zu Beginn des Wochenendes in Monza hatte Mercedes darüber hinaus die beiden Vertragsverlängerungen von Lewis Hamilton und George Russell bekannt gegeben. Beide Fahrer bleiben dem Team noch bis mindestens 2025 erhalten. Beim Großen Preis von Italien werden sie von P4 (Russell) und P8 (Hamilton) an den Start gehen – und zumindest Russell hat das Podest direkt vor Augen. (msb/chwu)