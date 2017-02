Das ist mutig: Ferrari präsentiert Vettels neuen Renner 

Maranello - Auch der neue Ferrari ist rot. Ansonsten überrascht die Scuderia mit dem Design des neuen Formel1-Renners.

Der italienische Formel-1-Rennstall Ferrari um den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (29/Heppenheim) hat bei der Vorstellung des neuen Autos mit einem mutigen Design überrascht. Der im traditionellen rot gehaltene SF70 H fällt vor allem durch eine große Heckfinne, ein ganz neu geformtes Heck und ungewöhnliche Seitenkästen auf.

Erste Testfahrt am Montag in Barcelona

Die Scuderia präsentierte den Wagen am Freitag zunächst in einem kurzen Video auf der eigenen Internetseite, die beiden Piloten Vettel und der Finne Kimi Räikkönen standen in ihren Rennanzügen daneben. Am Montag wird der nach den umfangreichen Regeländerungen konzipierte Bolide bei den offiziellen Testfahrten in Barcelona/Spanien erstmals auf die Rennstrecke gehen. Für Ferrari geht es in der am 26. März im australischen Melbourne beginnenden Saison darum, den Rückstand auf Branchenprimus Mercedes zu verkürzen. Vettel hatte im vergangenen Jahr nur den vierten Platz in der WM-Wertung belegt und dabei kein Rennen gewonnen, Räikkönen wurde Sechster. Zuletzt siegte Vettel im September 2015 in Singapur mit Ferrari.

Die Teams Mercedes, Sauber und Renault haben ihre neuen Boliden bereits vorgestellt.

