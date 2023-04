Hamilton bekennt sich zu Mercedes: „Liebe mein Team“

Lewis Hamilton ist zufrieden bei Mercedes. © Scott Barbour/AP/dpa

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich nach wilden Wechsel-Spekulationen einmal mehr zu seinem Mercedes-Rennstall bekannt. „Ich mag es, wo ich bin, ich liebe mein Team“, sagte der 38 Jahre alte Brite in Baku.

Baku - Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Ferrari-Star Charles Leclerc in Zukunft Hamiltons Platz bei den Silberpfeilen übernehmen könnte. Dies habe jedoch „keinen Einfluss“ auf sein Handeln, sagte der siebenmalige Champion Hamilton bei einer Pressekonferenz.

Hamiltons Vertrag bei Mercedes endet nach dieser Saison. Der 103-malige Grand-Prix-Sieger hatte bereits mehrfach betont, bei dem Werksteam verlängern zu wollen. Eile für eine Unterschrift sei jedoch nicht geboten. Medien hatten zuletzt auch spekuliert, dass er gegen Ende seiner Karriere auch den Wechsel zu Ferrari anstreben könnte und vielleicht schon 2024 mit dem Monegassen Leclerc die Cockpits tauscht. Zu diesen Gerüchten äußerte sich Hamilton kurz vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) nicht.

In Baku will Mercedes den Aufwärtstrend fortsetzen und erneut vorn angreifen. Im vergangenen Rennen in Australien hatte Hamilton hinter Weltmeister Max Verstappen im Red Bull den zweiten Platz belegt. „Es wird der Start eines neuen Weges“, sagte Hamilton zu den angekündigten technischen Verbesserungen an seinem Dienstwagen, schränkte aber auch ein: „Wir werden nicht plötzlich da sein, wo wir sein wollen. Es ist aber positiv, dass so viel Arbeit geleistet wurde. Ich freue mich darauf.“ dpa