Spektakuläres Gerücht: Hat deutscher Rennstall bereits Ferrari-Star an der Angel?

Von: Korbinian Kothny

Verlässt Carlos Sainz 2024 Ferrari? Die Vertragssituation des Spaniers sorgt für Spekulationen. Ein deutscher Rennstall soll bereits bereitstehen.

München – Was im Fußball das berühmte Sommerloch ist, ist die „Silly Season“ in der Formel 1. Gemeint ist die Zeit in der Sommerpause, wenn sich ohne Rennen genügend Raum für Spekulationen bietet. Ein besonders spektakuläres Gerücht erreicht jetzt die Scuderia Ferrari und einen deutschen Autohersteller.

Carlos Sainz Jr. Geboren: 1. September 1994 (28 Jahre alt) in Madrid Rennstall: Scuderia Ferrari Vertrag: bis Ende 2024

Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein

Die Rede ist von Audi. Denn die Ingolstädter steigen 2026 anstelle des Alfa-Romeo-Teams in die Formel 1 ein. Wer dann für den deutschen Automobilhersteller in der Königsklasse des Motorsports ins Cockpit steigen wird, ist noch völlig unklar. Oder doch nicht?

Denn wie das österreichische Automagazin berichtet, soll Carlos Sainz Jr. bereits einen Vorvertrag bei Audi unterschrieben haben. Der Spanier fährt derzeit für Ferrari und hat noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024 bei der Scuderia.

Charles Leclerc (li.) und Carlos Sainz Jr. (re.) stehen noch bis 2024 bei der Scuderia Ferrari unter Vertrag. © IMAGO/HOCH ZWEI

Sainz will Klarheit über Zukunft nach der Saison

Trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, um die Zukunft des Spaniers und seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der ebenfalls bis Ende 2024 beim italienischen Traditionsrennstall unter Vertrag steht. Während der Monegasse allerdings bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung bestätigte, tut sich bei Sainz noch nichts dergleichen.

Der 28-Jährige äußerte sich in Spa gegenüber AutoAction bezüglich seiner Vertragssituation aber wie folgt: „Ich ziehe es vor, eine Saison zu beginnen, wenn ich schon weiß, wo ich im nächsten Jahr sein werde.“ Heißt im Klartext: Spätestens nach der Saison will der Spanier wissen, für welchen Rennstall er ab 2025 ins Cockpit steigen wird.

Carlos Sainz Senior fährt bei Rallye Dakar für Audi

Dort könnte Audi ins Spiel kommen. Gerüchte, über einen Ferrari-Abgang von Sainz halten sich nämlich schon länger. Den Kontakt zu Audi solle demnach sein Vater Carlos Sainz Senior hergestellt haben, der im Januar bei der Rallye Dakar erfolgreich für den deutschen Automobilhersteller fuhr.

Sainz junior selbst dementierte die Gerüchte allerdings umgehend: „Ich habe die Absicht, noch viele Jahre bei Ferrari zu bleiben. Ich verstehe nicht, warum von 2026 die Rede ist, wenn ich noch nicht einmal einen Vertrag für 2025 habe.“ Klingt wohl eher nach „silly season“, als einem Sensationstransfer.

Bei Formel-1-Kollege Sergio Perez könnte derweil eine kuriose Vertragsklausel zu einer Gehaltskürzung führen.