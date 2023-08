Formel 1 in Zandvoort: Qualifying unter ziemlich nassen Bedingungen

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet heute in Zandvoort. Doch der Regen könnte dem Qualifying einen Strich durch die Rechnung machen! Hier im Live-Ticker.

Q2: Die Sonne scheint zwar über der Strecke momentan, im Hintergrund türmen sich jedoch richtig dunkle Wolken auf! Trotzdem trocknet die Strecke gerade immer weiter ab. Die Zeiten werden also Runde um Runde besser. Und Verstappen hat einen besseren Start hingelegt als in Q1 und konnte sich diesmal direkt den ersten Platz sichern.

Großer Preis der Niederlande Rennlänge: 306.587 km in 72 Runden Streckenlänge: 4.259 km Rundenrekord: 1:11.097 (2021, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Team) Meisten Siege: James Clark (4)

Q2: Verstappen hat soeben von seinem Ingenieur gesagt bekommen, dass es wohl in Q2 noch heftiger Regen runterkommen kann. Für die Fahrer ist es jetzt umso wichtiger, direkt am Anfang eine gute Zeit einzufahren, solange die Bedingungen noch gute Zeiten zulassen. Am Ende von Q1 wäre daran ja beinahe Leclerc gescheitert.

Formel 1 in Zandvoort: Wer ist nach Q1 raus?

Esteban Ocon

Kevin Magnussen

Valtteri Bottas

Liam Lawson

Q1: Der Regen wird auf der Strecke immer stärker. Die letzten Fahrer kommen durchs Ziel und Charles Leclerc schafft es gerade noch so sich auf P14 zu retten und bei Q2 weiter dabeizusein. Bitter für Ocon, Magnussen, Bottas und Lawson - die sind raus.

Q1: Die Zuschauer scheinen sich wieder ihre Regencapes anzuziehen. Wie viel wirklich runterkommt wird sich zeigen. Für viele Fahrer ist es jetzt die letzte schnelle Runde! Jetzt können die Zeiten nochmal deutlich purzeln.

Formel-1-Qualifying in den Niederlanden: Verstappen mit miserablem Start ins Qualifying

Q1: Und jetzt hat sich Verstappen endlich verbessert und schafft es momentan auf P1! Direkt dahinter Piastri und Lando Norris im McLaren. Keine fünf Minuten mehr in Q1.

Q1: Die Strecke wird Runde um Runde trockener und die Zeiten dadurch auch immer besser. Noch 8 Minuten und Verstappen hat sich etwas nach vorne gekämpft. Allerdings nur auf P5. Die McLaren fühlen sich bei diesen Bedingungen sehr wohl, Oscar Piastri hält momentan die schnellste Runde.

Q1: Max Verstappen hat sich eben kurz über das Auto via Funk beschwert und sitzt momentan auf P20 am Ende des Feldes. Allerdings hat er noch 10 Minuten Zeit.

Q1: Die Autos sind alle mit den Intermediat-Reifen auf der Strecke. Mittlerweile ist auch die Sonne rausgekommen. Die Strecke könnte also relativ schnell abtrocknen. Bisher rutschen die Fahrer fleißig auf der Strecke rum. Max Verstappen, Nico Hülkenberg und Alex Albon musste sich alle gerade kurz ins Kiesbett verabschieden.

Erstmeldung vom 26. August, 14:55 Uhr: Das Wetter scheint sich in Zandvoort wieder beruhigt zu haben! Die Wolkendecke bricht auf und der Regen hat aufgehört. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie schnell die Strecke abtrocknet und ob nicht noch etwas im Laufe des Qualifyings herunterkommt.

Max Verstappen beim Freien Training in Zandvoort. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof

Formel 1 in Zandvoort: Qualifying in Gefahr - Formel-2-Rennen wurde schon abgesagt

Zandvoort - Es ist nicht das erste Mal, dass der Regen in dieser Formel-1-Saison für Chaos auf der Strecke sorgt. Das gesamte Wochenende in Zandvoort sind die Autos schon am Rutschen, brettern gegen die Bande und sorgen für einige Unfälle. Kurz vor Beginn des Qualifyings wurde das Formel-2-Rennen unterbrochen und anschließend abgesagt, weil die Strecke aufgrund des vielen Wassers nicht fürs Rennen geeignet sei. Was das für das Qualifying der Formel 1 bedeutet? Noch findet es statt, allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass es etwas nach hinten verschoben wird.

Wie die Startaufstellung in so einem Fall aussehen würde, hatte die FIA das letzte Mal geklärt, als das Qualifying ebenfalls auf der Kippe stand. Ganz einfach eigentlich, die Freien Trainings spielen in dem Falle keine Rolle. Die Fahrer würden am Rennsonntag dann nach der Weltmeisterschaftsrangordnung starten. Darüber würde sich natürlich Max Verstappen freuen, der dann die Pole sicher hätte. Aber auch Fernando Alonso (P2) und Lewis Hamilton (P3) würden davon profitieren.

Daniel Ricciardo hält sich nach seinem Unfall im Freien Training in Zandvoort die gebrochene Hand. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Formel-1-Qualifying in den Niederlanden: Daniel Ricciardo fällt nach Unfall aus

Daniel Ricciardo ist noch nicht lange wieder zurück im Cockpit eines Formel-1-Wagens, und schon muss er fürs Erste wieder aussetzen. Beim zweiten Freien Training kam es am Freitag (25.08) zu einem Unfall. Oscar Piastri im McLaren kam bei einer Kurve ins Rutschen, verlor sein Heck und landete mitten in der Kurve in der Bande. Daniel Ricciardo fuhr kurz darauf mit seinem AlphaTauri noch relativ schnell in die gleiche Kurve rein.

Die gelbe Flagge kam in dem Moment auf, in dem Ricciardo den McLaren in der Bande sah. Er reagierte sofort und bremste ab, wäre jedoch mit seiner Geschwindigkeit in die Seite von Piastri gecrasht, wenn er nicht in Richtung der Bande gelenkt hätte. Das Problem: Dabei hat sich Ricciardo sein linkes Handgelenk gebrochen. Jetzt befindet er sich schon auf dem Weg nach Spanien zur OP und hofft, in Singapur wieder fahren zu können. Liam Lawson wird ihn so lange wie nötig im Team ersetzen. (lhe)