Formel 1 in Spielberg: Hülkenberg fährt den Sprint seines Lebens – Verstappen unaufhaltsam

Von: Lena Hempler

Max Verstappen zeigt sich auch an diesem Wochenende in Österreich unbesiegbar: Kommt der nächste Grandslam für den Österreicher am Sonntag?

Endstand vom Sprintrennen in Spielberg

Verstappen: Sieg mit großem Vorsprung auf Perez

Nico Hülkenberg fährt Perez auf P2 davon

Update vom 01. Juli, 17:38 Uhr: Nico Hülkenberg zeigt sich nach dem Rennen im Interview mit Sky ruhig, aber glücklich. Der Deutsche weiß auch, dass das Rennen morgen natürlich entscheidend ist, Punkte im Sprint zu sammeln, schadet jedoch nie. Mehrere Runden konnte Hülkenberg souverän auf P2 fahren. Mit dafür verantwortlich ist auch sein Team mit einer guten Strategie. Nico erzählt, dass er sich im Team momentan auch einfach sehr gut fühle und die Strategie heute einfach gut geklappt habe.

Endstand beim Sprintrennen in Österreich

1. Verstappen 2. Perez 3. Sainz 4. Stroll 5. Alonso 6. Hülkenberg 7. Ocon 8. Russell 9. Norris 10. Hamilton 11. Piastri 12. Leclerc 13. Albon 14. Magnussen 15. Gasly 16. Tsunoda 17. de Vries 18. Sargeant 19. Zhou 20. Bottas

Grandiose Strategie bei Haas geht auf - Hülkenberg auf P6

Die Fans in Österreich feiern Max Verstappen nach dem Sprint-Sieg. © IMAGO / ANP

Runde 24/24: Unfassbar! Hülkenberg hat seine Position wieder, in der er vor 6 Runden in die Box gefahren ist! Natürlich gewinnt Verstappen den Sprint und das sogar mit 21 Sekunden Vorsprung auf Perez! Aber Hülkenberg fährt als Sechster durchs Ziel! Damit konnte er wichtige Punkte für das Team und die Weltmeisterschaft gut machen - einfach grandios!

Runde 23/24: Im hinteren Feld waren die Fahrer teilweise zu viert nebeneinander auf der Strecke. Die Slicks waren definitiv die richtige Entscheidung! Hülkenberg ist fast fünf Sekunden schneller als Norris auf den Intermediates! Schafft er es noch einen Platz gutzumachen in den letzten beiden Runden?

Runde 21/24: Chaos auf der Strecke! Leclerc und Hamilton berühren sich beinah und der Monegasse hat große Arbeit seinen Ferrari auf der Strecke zu halten! Hülkenberg hat derweil Gasly überholt und es somit wieder in die Punkte geschafft!

Runde 19/24: Die ersten Fahrer kommen in die Box und wechseln auf Slicks! Auch Hülkenberg wurde von Haas reingeholt und hat damit seine gute Position im Feld verloren! War das der richtige Call? Oder wird das ein Nachspiel haben? Er hätte versuchen können, auf P6 das Rennen durchzufahren. Jetzt ist er auf P9, kurz vor den Punkten.

Runde 15/24: LECLERC UND OCON LIEFERN SICH SO EINEN SPANNENDEN ZWEIKAMPF! Bisher kann sich Ocon noch gegen den Ferrari durchsetzen. ABER WIE LANGE NOCH? In der einen Kurve überholt Leclerc, dann ist Ocon doch wieder vorne - wer von den beiden wird den Sprint für sich entscheiden?

Verstappen fährt bereits einsame Runden an der Spitze

Nico Hülkenberg fährt Perez im Regen davon. © IMAGO/Andy Hone

Runde 13/24: Während sich alle anderen Fahrer spannende Kämpfe auf dem Feld liefern: Norris gegen Leclerc, Perez gegen Hülkenberg, Hamilton gegen Magnussen. Fährt Verstappen ganz vorne schon einsam seine Runden. Perez fehlen auf seinen Teamkollegen mittlerweile schon zehn Sekunden!

Runde 11/24: Perez kommt Hülkenberg jetzt sehr nahe! Seit drei Runden fährt er hinter dem Deutschen her und hofft ihn endlich mal überholen zu können! Noch macht sich der Haas aber wirklich breit auf der Strecke!

Runde 8/24: Für Lando Norris ist das eigentlich auch ein Sprint zum Vergessen - nachdem er von P3 gestartet ist, ist er auf P10 zurückgefallen! Mittlerweile kämpft er mit Leclerc und Ocon um P8. Hülkenberg ist zwar nicht mehr schneller als Perez, aber immer noch auf seinem zweiten Platz hinter Max Verstappen!

Runde 6/24: Der Regen wird wohl nicht direkt aufhören, Russell bekommt von seinem Team die Info, dass es zumindest leicht weiter regnen wird. Leclerc liefert sich einen spannenden Zweikampf mit Ocon für Platz 8 und wäre dabei fast in den Franzosen reingefahren, konnte sein Auto aber nochmal retten!

Hülkenberg kämpft sich auf P2 im Sprintrennen vor

Der Start beim Sprintrennen in Österreich. © IMAGO/Andy Hone

Runde 3/24: Die Fahrer sind definitiv ordentlich am Herumrutschen auf dem nassen Asphalt. Zwischen Hülkenberg und Perez liegt mittlerweile mehr als eine Sekunde! Was für ein guter Start für den Deutschen. Das könnten heute wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft werden! Hülkenberg ist der zweitschnellste Mann momentan auf der Strecke - unglaublich!

Runde 1/24: Bevor das Rennen überhaupt begonnen hat, kommt Bottas zum Boxenstopp rein für die Intermediates! PEREZ UND BOTTAS SCHIEBEN SICH FAST GEGENSEITIG RAUS! NAch zwei Kurven schnappt sich Verstappen jedoch seinen Platz wieder. HÜLKENBERG KOMMT SUPER SCHNELL AN NORRIS VORBEI AUF P3 UND SCHNAPPT SICH DANN SOGAR NOCH DEN PLATZ VON PEREZ UND LIEGT DIREKT HINTER VERSTAPPEN AUF P2!

Update vom 01. Juli, 16:30 Uhr: Das Sprintrennen startet gleich und es bleibt spannend, welche Teams sich für die Slicks und Intermediates entschieden haben! Valtteri Bottas ist der einzige ohne Intermediates! Und der Regen wird immer stärker...

Erstmeldung vom 01. Juli, 16:23 Uhr: Oh oh - in Spielberg geht der Himmel auf! Das wird ein nasses Sprintrennen für alle Beteiligten. Eigentlich sind im Sprintrennen keine Boxenstopps vorgesehen, das könnte sich jedoch diesmal ändern!

Nico Hülkenberg ist seinem Teamkollegen deutlich voraus

Spielberg – Nico Hülkenberg legte am Samstagmittag ein gutes Ergebnis beim Sprint-Shootout in Spielberg hin! Der Deutsche startet am Nachmittag um 16.30 Uhr von Position vier ins Sprintrennen. Sein Kollege Kevin Magnussen hatte es dagegen nur auf P10 geschafft. Auch beim Rennen am Sonntag kann Hülkenberg von P8 starten und hat wieder die Möglichkeit, Punkte für sein Team zu holen. Bisher hat er nämlich von den acht Punkten, sechs eingefahren. Magnussen konnte nur zwei dazusteuern. Hülkenberg ist seinem Teamkollegen diese Saison bisher deutlich voraus.

Für den Deutschen gab‘s beim Shootout jedoch noch einen kleinen Schock. Bei einem Boxenstopp fuhr er mit seinem Rennwagen über einen alten Reifen, hob etwas mit seinem Auto ab und hätte beinahe einen Mechaniker verletzt! Dia FIA sah das als „unsafe-release“ vom Team an. Hülkenberg darf seine Position beim Sprint jedoch behalten, das Team muss dafür eine Geldstrafe auf Bewährung in Höhe von 5000 Euro zahlen – falls so ein Vorfall nicht nochmal vorkommt!

Hülkenberg nach seinem Vorfall in der Boxengasse. © IMAGO/FLORENT GOODEN

Red-Bull-Chef Christian Horner verliert mit Sergio Perez langsam die Geduld

Für Max Verstappen könnte das Formel-1-Wochenende bisher nicht besser laufen! Am Freitag (30.06) schnappte er sich bereits die Pole-Position für das Rennen am Sonntag. Samstagmittag gelang ihm dann auch noch der Sieg beim Sprint-Shootout. Beide Male konnte er sich erneut gegen seinen Teamkollegen Sergio Perez durchsetzen. Für den Mexikaner ist es erneut kein gutes Wochenende, zum vierten Mal in Folge verpasst er den Einzug in Q3.

Team-Chef Christian Horner nimmt seinen Fahrer zwar in Schutz, lässt sich aber auch anmerken, dass er so langsam die Geduld etwas verliert: „Er hatte die Pace, er hatte ein Auto, das mit Leichtigkeit in die erste oder zweite Startreihe fahren kann, er konnte Max‘ Zeiten halten – also bleib innerhalb der weißen Linien“, erklärte Horner bei Sky UK. Perez war nicht der einzige Fahrer, der Probleme hatte innerhalb der weißen Linie auf der Strecke zu bleiben. Insgesamt gab es beim Qualifying 47 Verstöße gegen die Tracklimits. (lhe)