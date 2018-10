Hamilton holt Pole Position in Suzuka, Vettel nur Neunter

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg ist in der Qualifikation zum Großen Preis von Japan schon im ersten Durchgang ausgeschieden.

Suzuka - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Japan am Sonntag (7.10 Uhr MESZ/RTL). Der WM-Spitzenreiter im Mercedes eroberte in Suzuka die Pole Position vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Der WM-Zweite Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde in einem am Ende verregneten Qualifying Opfer einer völlig falschen Reifenstrategie von Ferrari und startet nur von Rang neun.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) scheiterte schon im ersten Abschnitt und landete auf dem 16. Platz. Der viermalige Weltmeister Hamilton, der fünf der letzten sechs Rennen gewann, geht mit 50 Punkten Vorsprung auf Vettel ins 17. von 21 Saisonrennen. Für den Engländer ist es die 80. Pole Position seiner Karriere und die achte der laufenden Saison.

sid