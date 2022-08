Formel-1-Qualifying im Live-Ticker: Es hagelt Strafen in Spa – profitieren Vettel und Hamilton?

Von: Marius Epp

Teilen

Sebastian Vettel befindet sich auf seiner Abschiedstournee in der Formel 1 und fährt zum letzten Mal in Spa. © IMAGO/Andy Hone

Beim Großen Preis von Belgien in Spa werden ganze sechs Fahrer strafversetzt. Eine Überraschungs-Pole ist garantiert. Die Quali im Live-Ticker.

Formel 1: Großer Preis von Belgien in Spa – Qualifying | Samstag, 16 Uhr

Schon vor der Quali ist klar: Unter anderem Max Verstappen, Charles Leclerc und Mick Schumacher müssen vom Ende des Feldes starten.

Dieser Ticker zur Formel-1-Quali in Spa wird laufend aktualisiert.

Spa-Francorchamps – Der Große Preis von Belgien bedeutet vor allem eins: Vollgas. Im Gegensatz zu vielen anderen Strecken im Formel-1-Kalender ist das Überholen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gut möglich. Aus diesem Grund bietet sich der Kurs für den Wechsel von Motor- oder anderen Komponenten an, für die eine Startplatzstrafe folgt.

Mit einem schnellen Auto ist es für die Fahrer also möglich, vergleichsweise zügig durch das Feld zu pflügen. Ganze sechs Fahrer nutzen dieses Mal diese Möglichkeit und nahmen eine Strafe in Kauf. Darunter die beiden Protagonisten des WM-Kampfs: Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari). Auch Mick Schumacher (Haas), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) starten von hinten.

Formel-1-Qualifying in Spa: Vettel und Hamilton Nutznießer bei Strafenflut?

Der Kampf um die Pole verspricht deswegen eine Menge Spannung. Auch Sebastian Vettel ist einer der Fahrer, der von der Strafenflut profitieren könnte. In den Trainings war der Aston Martin überraschend schnell. Nutznießer könnte auch Lewis Hamilton werden, der einer der Top-Kandidaten auf die Pole Position ist.

Das Sportliche stand am Freitag etwas im Schatten einer großen Neuigkeit. Audi verkündete am Vormittag bei einer Pressekonferenz in Spa seinen Formel-1-Einstieg zur Saison 2026, zunächst nur als Motorenhersteller. Man werde aber bis Jahresende die Zusammenarbeit mit einem bestehenden Team bekannt geben. Der erste Audi-Showcar wurde trotzdem schon präsentiert.

Alles deutet auf den Sauber-Rennstall hin, nicht zuletzt, weil ebenfalls am Freitag bekannt wurde, dass das Namenssponsoring mit Alfa Romeo nicht verlängert wird. Der Vertrag läuft bis Ende 2023. (epp/SID)