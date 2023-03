Formel 1: Hülkenberg sorgt für Überraschung beim Qualifying in Bahrain

Von: Lena Hempler

Die erste Pole-Position der Saison 2023 holt sich Max Verstappen. Besonders beeindruckend sind jedoch Nico Hülkenberg und Fernando Alonso.

Bahrain - Die Formel 1 geht wieder los und mit ihr auch der Kampf um die Pole-Position - die konnte im Qualifying (04. März) der zweifache Weltmeister Max Verstappen einfahren. Allerdings ist das Feld besonders unter den ersten fünf sehr eng, dort hat es diesmal Fernando Alonso im Aston Martin geschafft. Nico Hülkenberg legt allerdings auch ein überraschendes Comeback im Haas hin und fährt seinem Teamkollegen Magnussen (P17) davon.

Name: Nico Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 in Emmerich am Rhein Nationalität: Deutsch Rennstall: Haas

Der Deutsche saß das letzte Mal 2019 fest in einem Rennauto, danach nur als Ersatzfahrer. Umso erstaunlicher, dass er es nach dieser Zeit und in einem Haas in Q3 und auf P10 schafft. Er selbst ist mit seinem Platz zufrieden, weiß aber auch, dass der Sonntag entscheidend sein wird: „Samstag ist Samstag. Eine gute Qualifikation ist wichtig, um sie im Rücken zu haben. Aber es kommt komplett auf morgen an. Ich nehme heute gern und lerne daraus. Aber ich erwarte für morgen ein herausforderndes Rennen,“ erzählt Hülkenberg im Interview nach dem Rennen.

Nico Hülkenberg legt in Bahrain ein ordentliches Comeback hin. © IMAGO/Andy Hone

Theoretisch hätte er sogar noch mehr als Platz 10 herausholen können, allerdings wurde seine Rundenzeit aufgrund vom Tracklimits gelöscht und nochmal rausfahren konnte der 35-Jährige nicht. „Wir hatten nur ein Set neuer weicher Reifen, deswegen war das mein einziger Versuch“, erklärt er auf Nachfrage. Trotzdem bleibt abzuwarten, was der Haas am Rennsonntag für Leistung bringen kann. Beeindruckend war auch die Leistung von Fernando Alonso im Aston Martin. Der Spanier kann mit den ersten zwei Reihen mithalten und fährt auf P5.

Für Fans ist der Moment bittersüß. Viele freuen sich für Fernando Alonso, sind allerdings auch enttäuscht darüber, dass Sebastian Vettel Aston Martin verlassen hat, bevor das Auto wieder vorne mitfahren konnte. „Das hätte Vettel sein können“, schreibt ein User unter einen Instagrampost. Was Alonso jedoch alles noch aus dem Auto herausholen kann, wird sich erst beim richtigen Rennen am Sonntag (05. März) zeigen.