Formel 1 im Live-Ticker: Hülkenberg auf Punktejagd in Monaco

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 gastiert am Sonntag (28. Mai) in Monaco. Neben Max Verstappen hat besonders Fernando Alonso gute Chancen auf einen Sieg bei diesem historischen Rennen! Der Grand Prix hier im Live-Ticker.

50/78 Runden: Laut Red Bull soll so langsam der Regen auf die Strecke kommen! Kurz vor dem Tunnel kommt wohl etwas runter - die Frage ist, wie viel wird es wohl sein? Russell gibt auch im Funk durch, dass es in Kurve 3 regnet! Wird es in den letzten Runden nochmal richtig spannend, bei einem sonst eher langweiligen Grand Prix?

Gridpositionen beim Großen Preis von Monaco

1. Verstappen 2. Alonso 3. Ocon 4. Sainz 5. Hamilton 6. Leclerc 7. Gasly 8. Russell 9. Tsunoda 10. Norris 11. Piastri 12. de Vries 13. Bottas 14. Magnussen 15. Stroll 16. Perez 17. Hülkenberg 18. Zhou 19. Albon 20. Sargeant

45/78 Runden: Verstappens Reifen werden immer schlechter - Alonso ist mittlerweile nur noch acht Sekunden von ihm entfernt. Aber die Reifen halt länger als von Pirelli vorhergesagt, denn eigentlich sollte der Boxenstopp mit den Mediums bereits nach 30 Runden stattfinden. Stroll hängt immer noch hinter Magnussen, fährt sich die Reifen ab und kommt nicht an ihm vorbei!

40/78 Runden: Also für Red Bull ist das Rennen ein komplettes Kontrastprogramm - Verstappen fährt auf P1 einsam seine Runden und Perez ist derweil fast am Ende des Feldes auf P19! Hülkenberg kommt der Kampf zwischen Magnussen und Stroll auch sehr gelegen, zumindest so lange er nichts an herumfliegenden Teilen abbekommt! Wenn Stroll zu viel Schaden am Auto hat und rein muss, ist das ein großer Vorteil für den Deutschen.

35/78 Runden: Ohoh, kein guter Boxenstopp für Ocon! Mehr als vier Sekunden hat der gedauert. Oh und auch zwischen Stroll und Perez kam es zu einer kleinen Berührung bei der Perez mit einem Vorteil rauskam. Wenn er seine Position auf der Strecke nicht wieder hergibt, dann kann es zu einer Strafe kommen. UND KURZE ZEIT SPÄTER FÄHRT PEREZ AUCH NOCH MAGNUSSEN AUF UND SICH DEN FLÜGEL KAPUTT! ER KOMMT REIN UND BRAUCHT EINEN NEUEN FRONTFLÜGEL.

30/78 Runden: Verstappen scheint mittlerweile größere Probleme mit seinen Reifen zu haben - besonders vorne links! Mittlerweile kommt Alonso auf P2 ihm auch wieder etwas näher, ist aber immer noch weit genug entfernt. Auch Nyck de Vries Reifen sind ziemlich abgefahren, das Feld hinter ihm kommt immer näher und wirkt beinahe ungeduldig!

Großer Preis von Monaco: Kommt beim heutigen Rennen doch noch Regen runter?

27/78 Runden: Der Regen wird übrigens immer noch nicht für das komplette Rennen ausgeschlossen! In 45 Minuten kann wohl was runterkommen, aber laut Ferrari sinkt das Risiko immer mehr, laut McLaren kann aber bereits in 15 Minuten was kommen! Es bleibt spannend. Perez hat übrigens momentan die schnellste Rennrunde, der Extrapunkt würde ihm bisher jedoch nichts nutzen, da er in den Top 10 sein müsste um den Punkt zu erhalten - noch fährt er aber auf P16.

21/78 Runden: Jetzt kam auch Hülkenberg an Sargeant vorbei! Erst hat er sich an Zhou vorbeigeschleust und dann kam direkt Sargeant dran. Der Amerikaner hat große Probleme mit seinen Reifen und ist jetzt zum Glück auch in der Box für ein paar neue! Ferrari hat derweil versucht, die anderen Teams mit einem angetäuschten Boxenstopp auszutricksen.

19/78 Runden: Schönes Überholmanöver von Magnussen! Ein wenig hat er den Logan Sargeant im Williams ausgetrickst und konnte in der Kurve vorbei. Kurz danach haben sich auch noch Stroll und Perez angeschlossen und Sargeant ebenfalls überholt! Der Amerikaner scheint sich gegen die anderen Fahrer und Autos eher nicht durchsetzen zu können.

16/78 Runden: Fast sah es so aus, als hätte Alonso einen Plattfuß hinten, aber das Team gab ihm zu verstehen, dass alles gut aussieht! Aber er hat in einer Runde mehr als eine Sekunde verloren. Mittlerweile fehlen ihm schon fünf Sekunden auf Verstappen (P1). Nico Hülkenberg fährt leider immer noch ganz hinten seine Runden. Ihm fehlen knapp zwei Sekunden auf den Vordermann Zhou. Sainz hat für die Kollision mit Ocon eine Verwarnung bekommen - also quasi die gelbe Karte!

Formel 1 in Monaco: Sainz knallt auf Ocon - kaputter Frontflügel

12/78 Runden: DA IST SAINZ DIREKT AUF OCON GEKNALLT UND HAUT SEIN FRONTFLÜGEL IST KAPUTT. Damit sorgt er für die gelbe Flagge im ersten Sektor. Kommt er rein? Das ist jetzt die Frage, eigentlich braucht er einen neuen Frontflügel, aber noch ist er draußen! Sieht nicht so aus, als würde er in nächster Zeit in die Box fahren. Zum Glück ist nicht mehr passiert und beide Fahrer können ihr Rennen fortsetzen!

10/78 Runden: Bisher fährt sich das Rennen ohne große Probleme. Russell wurde kurzzeitig auch wegen eines Vorfalls untersucht, aber dabei ist es auch geblieben - bestraft wurde er nicht. Der Abstand zwischen Alonso (P2) und Ocon (P3) ist bereits nach 10 Runden unfassbar groß! Mehr als zehn Sekunden liegen bereits zwischen den beiden Fahrern. Dafür kommt Sainz (P4) immer näher an Ocon ran!

6/78 Runden: Bitter für Hülkenberg: Der Deutsche bekommt bereits nach fünf Runden eine 5-Sekunden-Strafe! Die muss er dann bei seinem nächsten Boxenstopp absitzen und ist momentan nur noch auf P20! Hoffen wir für ihn, dass es die einzige in diesem Rennen bleibt. Verstappen hat mittlerweile schon einen zwei-Sekunden-Vorsprung auf Alonso.

Runde 1/78: IT‘S LIGHTS OUT AND AWAY WE GO IN MONACO! Alles ganz vorsichtig, keiner der Fahrer möchte ein Risiko eingehen! Nico Hülkenberg hat bereits einige Positionen gut machen können und ist bereits auf P14 gefahren - aber er musste direkt wieder in die Box, wie schade! Ansonsten gibt es keine großen Veränderungen im Feld. Verstappen hat bereits mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Alonso!

Der Start beim Großen Preis von Monaco, 2023. © IMAGO/Andy Hone

In Monaco zeigt sich die High Society - Schauspieler, Sänger und Models

Update vom 28. Mai 2023, 14:53 Uhr: Nur noch 7 Minuten bis zum Rennstart! Wer kann den Start für sich entscheiden? Verstappen oder Alonso? Und wird der Regen in Monaco doch noch einsetzen?

Update vom 28. Mai 2023, 14:34 Uhr: Das Rennen beginnt in 26 Minuten! Es ist übrigens das erste Mal beim Großen Preis von Monaco der Fall, dass die Fahrer nicht auf den Reifen starten müssen, auf denen sie sich qualifiziert haben. Das Wetter spielt dabei natürlich auch wieder eine große Rolle und noch können wir ein bisschen Regen auf der Strecke nicht ausschließen! Es bleibt spannend.

Erstmeldung vom 28. Mai 2023, 14:15 Uhr: In Monaco finden sich natürlich auch die Crème de la Crème der High Society wieder. Dieses Jahr sind unter anderem Sängerin Kylie Minogue, Model Alessandra Ambrosio, Schauspieler Liam Cunningham, Fußballer Neymar Jr., Schauspieler Tom Holland und viele weitere Stars vor Ort!

Tom Holland und Esteban Ocon beim Großen Preis von Monaco. © IMAGO/Glenn Dunbar

Bitter: Mercedes‘ neuer Unterboden war direkt für alle sichtbar!

Monaco - Für Mercedes lief das bisherige Wochenende im Monaco ziemlich durchwachsen. Zwar hat der Rennstall an seinen Autos sehr viele Neuerungen durchgenommen, die das Auto eigentlich weiter nach vorne bringen sollten. Wenn man sich jedoch die Qualifying-Ergebnisse von Lewis Hamilton (P5) und George Russell (P8) anschaut, dann ist es fraglich, ob das neue Setup wirklich zu funktionieren scheint.

Was für das gesamte Team auch eher weniger von Vorteil war: Hamilton setzte das Auto beim dritten Freien Training in die Bande, daraufhin musste ein Kran das Auto bergen und von der Strecke heben. Das Schlimme daran: Alle Fotografen hatten eine perfekte Sicht auf den Unterboden des Rennautos und genau der sollte eigentlich erstmal ein wenig geheim bleiben, nicht unbedingt für die Fans – aber natürlich für die anderen Teams!

Große Überraschung: Jeder konnte Mercedes‘ neuen Unterboden bei der Bergung von Hamiltons Auto sehen! © IMAGO/FLORENT GOODEN

„Monaco-Fluch“ erneut bei Charles Leclerc zugeschlagen

Charles Leclerc hat einfach kein Glück bei seinem Heimrennen. Der „Monaco-Fluch“, wie ihn viele Fans in den sozialen Medien nennen, hat bereits nach dem Qualifying eingeschlagen. Eigentlich positionierte sich Leclerc solide auf dem dritten Platz. Allerdings fand die FIA, dass er im Tunnel Lando Norris im McLaren auf seiner schnellen Runde geblockt hatte! Das Resultat: Drei Startplätze nach hinten für Leclerc, somit startet er nur noch von P6.

Das kam besonders Esteban Ocon gelegen, der zwischenzeitlich sogar richtige Chancen auf die Pole-Position hatte! Für den Franzosen ist der Start von P3 das beste Ergebnis, welches er jemals mit Alpine im Qualifying gefahren ist. Ob er sich jedoch auch während des Rennens vorne halten und gegen Carlos Sainz und Lewis Hamilton wehren kann, wird sich erst noch zeigen.

Er hat einfach kein Glück bei seinem Heimrennen: Charles Leclerc in Monaco © IMAGO/Alessio De Marco/LiveMedia / ipa

Fernando Alonso mit einer echten Chance auf den ersten Platz in Monaco

Das sechste Formel-1-Rennen der Saison 2023 findet in Monaco statt. Am Samstag (27. Mai) mussten sich die Fahrer bereits beim Qualifying beweisen. Es war ein ziemlich harter Kampf, besonders zwischen Max Verstappen und Fernando Alonso. Ganz knapp konnte Verstappen die Pole für sich entscheiden, Alonso wartet jedoch auf dem zweiten Platz direkt auf seine Chance, sich beim Start vor dem Niederländer zu positionieren. Auch gut für den Spanier: Sergio Perez, der andere Red-Bull-Fahrer setzte sein Auto direkt in Q1 in die Wand und muss von ganz hinten heute starten!

Für den einzigen deutschen Fahrer, Nico Hülkenberg, war das Qualifying in Monaco eher ernüchternd. Bei ihm reichte es gerade mal für Startplatz 18, Teamkollege Magnussen landete auf 17. Beide Fahrer sind der Meinung, dass mit dem Auto dieses Mal nicht mehr drin war - auch Haas-Teamchef Günther Steiner das etwas anders sieht. Bleibt abzuwarten, was Hülkenberg im Rennen noch aus dem Auto rausholen kann, das Überholen ist in Monaco definitiv nicht einfach! (lhe)