Hamilton startet von der Pole Position - Vettel auf Rang drei

Lewis Hamilton geht von der Pole Position in sein Heimrennen in Silverstone. Der Brite verwies beim Qualifying die beiden Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel auf die Plätze.

Silverstone - Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für sein Formel-1-Heimspiel gesichert. Der dreimalige Weltmeister verwies am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien das Ferrari-Duo mit Kimi Räikkönen und dem deutschen WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel auf den zweiten und dritten Platz. Mit der 67. Pole Position seiner Karriere ist Hamilton nur noch eine von der Einstellung des Rekords von Michael Schumacher entfernt.

Vierter wurde in der K.o.-Ausscheidung am Samstag in Silverstone Valtteri Bottas. Der finnische Mercedes-Pilot muss wegen eines unerlaubten Getriebewechsels aber fünf Startplätze zurück. Dadurch wird Nico Hülkenberg von Rang fünf ins Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) starten.

Platz Fahrer Nation Anzahl Pole Positions 1 Michael Schumacher Deutschland (Kerpen) 68 2 Lewis Hamilton* Großbritannien 67 3 Ayrton Senna Brasilien 65 4 Sebastian Vettel* Deutschland (Heppenheim) 47 5 Jim Clark Großbritannien 33 5 Alain Prost Frankreich 33 7 Nigel Mansell Großbritannien 32 8 Nico Rosberg Deutschland (Wiesbaden) 30 9 Juan Manuel Fangio Argentinien 29 10 Mika Häkkinen (Finnland) 26

*aktive Fahrer

dpa