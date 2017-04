Vettel vor China-Grand-Prix: „Mercedes bleibt Favorit“

Shanghai - Für Sebastian Vettel geht Mercedes als Favorit in den zweiten Lauf zur Formel-1-WM 2017 in China. Der Ferrari-Pilot lobt aber auch sein eigenes Team.

Ferrari-Star Sebastian Vettel (29) sieht sich nach seinem Sieg zum Saisonauftakt in der Formel 1 nicht in der Pole Position für den Großen Preis von China (Sonntag 8.00 Uhr/RTL und Sky). "Mercedes bleibt der Favorit. Wir hatten ein sehr starkes erstes Rennen in Australien, aber es gibt viele Dinge zu tun, um mit ihnen mithalten zu können", sagte der Heppenheimer am Donnerstag in Shanghai.

Nach seinem Triumph von Melbourne vor Vize-Weltmeister Lewis Hamilton (32) im Silberpfeil geht Vettel erstmals seit November 2013 als Führender der WM-Wertung in ein Rennen. "Das Team hat sich weiterentwickelt, wir sind in einer besseren Position und zuversichtlicher als vergangenes Jahr", sagte der viermalige Weltmeister: "Jeder bei Ferrari ist nun motiviert, noch härter zu pushen." Aber: "Es war nur ein Rennen."

Auf der 5,451 km langen Shanghai International Circuit erwartet Vettel einen "Grand Prix voller Überraschungen". Auch das Wetter könnte eine Rolle spielen: Für das gesamte Wochenende werden immer wieder Regenschauer erwartet.

sid