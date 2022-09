Formel 1 JETZT im Live-Ticker: Schumacher verpatzt Start in Zandvoort

Von: Marius Epp

Max Verstappen gegen Charles Leclerc: Ist der WM-Kampf schon entschieden? © IMAGO/HOCH ZWEI

In den Sanddünen von Zandvoort bahnt sich ein spannendes Duell zwischen Red Bull und Ferrari an. Überzeugt Mick Schumacher auch im Rennen? Der Große Preis der Niederlande im Live-Ticker.

Formel 1: Rennen in Zandvoort | Sonntag, 15 Uhr

Red Bull und Ferrari präsentieren sich in den Niederlanden auf Augenhöhe - Kleinigkeiten entscheiden über den Sieg.

Dieser Live-Ticker zum Rennen wird laufend aktualisiert.

Großer Preis der Niederlande: Live-Zwischenstand

1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Hamilton 5 Perez 6 Russell 7 Norris 8 Stroll 9 Ocon 10 Schumacher 11 Tsunoda 12 Gasly 13 Alonso 14 Zhou 15 Albon 16 Ricciardo 17 Vettel 18 Bottas 19 Latifi 20 Magnussen

10/72: Von hinten droht für Mick Schumacher erst einmal keine Attacke, bei Tsunoda scheint das DRS nämlich nicht zu funktionieren. Mit Platz zehn läge der Deutsche noch in den Punkten. Im Vergleich zu seinen Vordermännern ist er auf den härteren Medium-Reifen gestartet und kann deswegen die Pace nicht ganz mitgehen. Seine Pneus dürften aber eine ganze Weile länger durchhalten. Der weitere Verlauf wird zeigen, welche die richtige Strategie ist.

8/72: Leclerc setzt Verstappen unter Druck. Der Monegasse fährt die schnellste Rennrunde. Hamilton kann Sainz nicht wirklich zu attackieren, dafür ist die Gerade in Zandvoort zu kurz und der Ferrari-Motor zu stark.

6/72: Hamilton nimmt Sainz ins Visier. Sein Mercedes scheint eine gute Pace zu haben.

5/72: Die Reihenfolge der ersten fünf Fahrer hat sich nicht verändert und scheint sich jetzt erst einmal zu festigen. Verstappen kann aber nicht davonfahren, Leclerc bleibt unter zwei Sekunden dahinter.

START! Verstappen und Leclerc kommen beide gleich gut weg. Leclerc versucht gleich zu attackieren. Eine Berührung gibt es zwischen Hamilton und Sainz! Beide fahren aber mit unbeschädigtem Wagen weiter. Schumacher muss Ocon und Stroll ziehen lassen, kein optimaler Start für ihn. Vettel konnte schon eine Position gut machen. Magnussen verschätzt sich in einer Kurve und verabschiedet sich in den Kies! Der Däne fällt auf die letzte Position zurück.

Update, 15 Uhr: Die Einführungsrunde läuft! Mick Schumacher fährt um seine Zukunft - und könnte heute wichtige Punkte sammeln. Er hat sich im Qualifying eine gute Ausgangslage geschaffen und geht von Platz acht ins Rennen.

Update, 14.55 Uhr: Die Fans in Zandvoort feiern eine ganz große Formel-1-Party. Rekordkulisse, über 300.000 Zuschauer am Wochenende. Irre, was in den Sanddünen vor der Nordsee abgeht! Große Werbung für den Sport. Gleich geht es los.

Update vom 4. September, 14.45 Uhr: Vor dem Rennen warnen die Fahrer vor veränderten Streckenbedingungen. Mick Schumacher weist im Grid auf die stark erhöhte Luftfeuchtigkeit hin, George Russell erwartet eine rutschige Strecke. Gut möglich also, dass wir heute schon in den ersten Runden Abflüge sehen werden.

Update vom 4. September, 14.20 Uhr: Max Verstappen ist in den Niederlanden der Gejagte - und hat zahlreiche begeisterte Fans in Orange hinter sich. Gleich zwei Ferraris befinden sich allerdings in Lauerstellung. Die Ferraris kommen mit der Strecke in den Niederlanden besser zurecht als in Belgien.

Der Start wird in Zandvoort besonders wichtig sein. Überholen ist auf dem engen Kurs nicht einfach. Schafft es Verstappen, sich gleich zu Beginn abzusetzen?

Großer Preis der Niederlande: Startaufstellung

1 Verstappen 2 Leclerc 3 Sainz 4 Hamilton 5 Perez 6 Russell 7 Norris 8 Schumacher 9 Tsunoda 10 Stroll 11 Gasly 12 Ocon 13 Alonso 14 Zhou 15 Albon 16 Bottas 17 Magnussen 18 Ricciardo 19 Vettel 20 Latifi

Update vom 4. September, 13.54 Uhr: Noch eine gute Stunde bis zum Start. Sergio Perez (Red Bull) und Lance Stroll (Aston Martin) vollziehen vor dem Rennen noch einen Motorenwechsel. Eine Strafe gibt es dafür aber nicht, da es sich um bereits erwendete Motoren handelt.

Der Veranstalter des Rennens appellierte nach dem Bengalo-Chaos an die Fans in Zandvoort „an den gesunden Menschenverstand“ und warnte noch einmal vor dem Abbrennen und vor allem Werfen von Leuchtfackeln.

Erstmeldung vom 4. September: Zandvoort - Max Verstappen hatte in Spa überhaupt keine Mühe, vom Ende des Feldes zu starten und trotzdem einen überlegenen Sieg einzufahren. Die Machtdemonstration des Niederländers und Red Bull ließ befürchten: Aus ist‘s wieder mit der Spannung in der Formel 1. Doch ausgerechnet bei Verstappens Heim-Grand-Prix in Zandvoort (alle Infos zur Übertragung finden Sie hier) ist Ferrari wieder auf Augenhöhe.

Der amtierende Weltmeister sicherte sich unter dem tosenden Jubel tausender Oranje-Fans zwar hauchdünn die Pole, sowohl Charles Leclerc als auch Carlos Sainz im Ferrari waren schnell. So schnell, dass das Rennen am Sonntag eine Menge Spannung verspricht.

Formel 1 in Zandvoort: Mick Schumacher darf auf Punkte hoffen

Auch deutsche Fans haben wieder einen Grund, mitzufiebern: Mick Schumacher legte ein starkes Qualifying hin, distanzierte seinen Teamkollegen Kevin Magnussen um fast eine ganze Sekunde und startet von Platz acht. Sebastian Vettel hingegen geht nur von Rang 19 aus ins Rennen. Ein Fahrfehler des Heppenheimers in der letzten Kurve machte seine überaus schnelle Runde zunichte und verhinderte eine bessere Platzierung.

Zwischendurch musste das Qualifying wegen eines brennenden Bengalos auf der Strecke unterbrochen werden. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach vielen aus der Seele, als er sich über „Idioten“ auf den Rängen echauffierte und vor tödlichen Folgen für die Fahrer warnte. „Bei 300 km/h willst du nicht von Rauch abgelenkt werden“, sagte Ferrari-Pilot Sainz.

Das Rennen in Zandvoort begleiten wir hier (hoffentlich ohne derartige Zwischenfälle) im Live-Ticker. Der Startschuss fällt um 15 Uhr. (epp)