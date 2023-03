Formel 1: Großer Preis von Bahrain heute im Live-Ticker - Hülkenberg mit großartigem Comeback

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 geht am Sonntag wieder los und fährt zu Beginn in Bahrain. Das Rennen zum Saisonauftakt hier im Live-Ticker.

Bahrain - Das erste Rennen der Formel-1-Saison 2023 findet in Bahrain statt. Und es könnte ziemlich eng werden, denn Red Bull, Ferrari und Fernando Alonso im Aston Martin waren im Qualifying alle sehr dicht beieinander.

Formel 1: Die Startaufstellung von Bahrain

1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Sainz 5. Alonso 6. Russell 7. Hamilton 8. Stroll 9. Ocon 10. Hülkenberg 11. Norris 12. Bottas 13. Zhou 14. Tsunoda 14. Albon 16. Sargeant 17. Magnussen 18. Piastri 19. de Vries 20. Gasly

Nico Hülkenberg: Großartiges Comeback im Qualifying

Besonders angetan sind die Fans von Alonso, allerdings trauern in den sozialen Medien auch viele erneut über den Ausstieg von Sebastian Vettel, jetzt wo sein ehemaliges Team deutlich bessere Chancen auf einen Sieg oder ein Podium hat.

Großer Favorit für das Rennen ist jedoch der zweimalige Weltmeister Max Verstappen. Der schnappt sich die Pole-Position und setzt sich gegen seinen Teamkollegen Perez durch. Eine Überraschung ist allerdings auch das Comeback von Nico Hülkenberg, der Deutsche schlägt seinen Teamkollegen Magnussen deutlich, kann in Q3 fahren und startet am Sonntag von P10. Das letzte Mal fest im Auto saß er übrigens 2019, danach wurde Hülkenberg nur als Ersatzfahrer engagiert.

Formel 1 in Bahrain: Lance Stroll schafft es nicht mehr alleine aus dem Auto

Nachdem Lance Stroll aufgrund eines gebrochenen Handgelenks die Testfahrten in Bahrain ausfallen lassen musste, ist er für das erste Rennwochenende der Saison wieder zurück im Auto. Der Kanadier darf laut FIA wieder Rennen fahren, obwohl seine Operation an der Hand noch nicht lange her ist. So richtig fit scheint der Kanadier jedoch noch nicht zu sein, das finden nicht nur Fans im Netz, sondern zeigen auch die Bilder aus seinem Cockpit und nach dem freien Training.

Lance Stroll schafft es beim dritten freien Training am Samstag nicht mal alleine aus dem Auto. © IMAGO/FLORENT GOODEN

Seine schmerzende Hand kann Stroll in den Kurven nicht richtig belasten. Er versucht, mit seiner linken, gesunden Hand das Lenkrad zu übergreifen. Sein Team gibt ihm allerdings zu verstehen, dass er so viel zu weit aus der Kurve rauskommt und deutlich an Geschwindigkeit verliert. Und nachdem er sein Auto wieder abgestellt hatte, mussten dem 24-Jährigen zwei Teammitglieder aus dem Auto helfen. Auch beim Qualifying in Bahrain bleibt er hinter seinem Teamkollegen Fernando Alonso zurück, der fährt das Rennen von P5. (lhe)