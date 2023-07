Formel-1-Überraschung: Hamilton düpiert Verstappen in Ungarn – und rastet im Teamfunk aus

Von: Marius Epp

Lewis Hamilton jubelt über seine Pole Position in Ungarn. © IMAGO/Zak Mauger

Lewis Hamilton bricht beim Qualifying des Großen Preises von Ungarn die Dominanz von Max Verstappen. Nico Hülkenberg überzeugt.

Budapest – Endlich wieder auf der Pole! Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hielt nach seinem Quali-Triumph auf dem Hungaroring mit seinen Emotionen nicht hinter den Berg – und brüllte kurz nach dem Überqueren der Ziellinie überglücklich seine Box an.

Nach dem Rennen kam er gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus: „Ich habe vom Schreien im Auto schon fast die Stimme verloren. Das fühlt sich an wie beim ersten Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute für die Pole reicht. Ich muss jetzt erstmal versuchen, dass ich heute gut schlafen kann. Ich bin so dankbar, dass ich wieder hier oben stehe. Das Team hat so hart gearbeitet.“

Formel 1: Startaufstellung für das Rennen in Ungarn (Top Ten)

1. Lewis Hamilton Mercedes 2. Max Verstappen Red Bull 3. Lando Norris McLaren 4. Oscar Piastri McLaren 5. Guanyu Zhou Alfa Romeo 6. Charles Leclerc Ferrari 7. Valtteri Bottas Alfa Romeo 8. Fernando Alonso Aston Martin 9. Sergio Perez Red Bull 10. Nico Hülkenberg Haas

Großer Preis von Ungarn: Hamilton sorgt für Formel-1-Überraschung

Der Mercedes-Star setzte sich auf dem Hungaroring mit einem knappen Vorsprung von drei Tausendstelsekunden vor Max Verstappen durch, Dritter wurde der zuletzt starke Lando Norris (Großbritannien) im McLaren.

Für Hamilton war es die erste Pole seit dem 5. Dezember 2021 und die 104. seiner Karriere. Nico Hülkenberg (Emmerich) zeigte im Haas erneut eine starke Qualifying-Vorstellung und geht als Zehnter ins Rennen.

Formel in Ungarn: Hamilton düpiert Verstappen

Verstappen führt nach zuletzt sechs Siegen in Serie die WM mit 99 Punkten Vorsprung an, ärgster „Verfolger“ ist sein Teamkollege Perez. Mit seinen 255 Punkten würde Verstappen alleine die Teamwertung anführen.

Red Bull kann in Ungarn am Sonntag einen neuen Rekord von zwölf Siegen in Folge aufstellen. Derzeit teilt sich der Brauserennstall die Bestmarke von elf Siegen hintereinander mit McLaren, die dieses Kunststück 1988 mit Ayrton Senna und Alain Prost vollbrachten.

Formel 1: Reglement-Änderung beim Qualifying in Ungarn

Verstappen und Co. hatten im Qualifying erstmals keine freie Reifenwahl. Die Formel 1 testete auf dem Hungaroring eine Regeländerung mit den Namen „Alternative Tyre Allocation“ (alternative Reifenzuteilung), um die Nachhaltigkeit des Sports zu verbessern. Die Fahrer mussten im ersten Durchgang die harte Reifenmischung verwenden, im zweiten die Medium-Reifen und im dritten dann mit den Softs die schnellste Variante. Das Format wird ein zweites Mal in Monza Angang September getestet.

Den Großen Preis von Ungarn können Sie am Sonntag per kostenlosem Live-Stream verfolgen. (epp/SID)