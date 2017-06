Formel 1: Hamilton in Montréal auf Startplatz eins - Vettel Zweiter

Beim Großen Preis von Kanada wird Lewis Hamilton von der Pole Position starten. Sebastian Vettel fuhr im Ferrari auf Rang zwei.

Montréal - Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies im Qualifying von Montréal den WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Heppenheim) im Ferrari auf den zweiten Rang. Vom dritten Startplatz geht Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes in das Rennen am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky).

Der zweimalige Saisonsieger Hamilton steht zum vierten Mal in diesem Jahr auf dem ersten Startplatz. Es ist die 65. Pole in der Formel-1-Karriere des 32-Jährigen, damit zog er in der Bestenliste mit seinem Idol Ayrton Senna (Brasilien) gleich. Erfolgreicher war nur Rekordweltmeister Michael Schumacher mit 68 Pole Positions.

SID