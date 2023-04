Formel 1 jetzt im Live-Ticker: Chaotischer Restart haut das halbe Fahrerfeld raus

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startet am Sonntag in Australien. Ein chaotisches Rennen, welches mittlerweile wieder von Verstappen geführt wird. Das Rennen gibt‘s hier im Live-Ticker.

58/58 Runden: Das Chaos scheint sich noch nicht gelegt zu haben. Bisher steht nicht fest, wie die FIA die Situation handhaben wird. Manche Fahrer sitzen schon wieder bereit in ihrem Auto und warten auf einen erneuten Restart. Bisher ist nur bekannt, dass das Rennen erneut eine rote Flagge bekommen hat und viele, viele Fahrer raus sind. Wenn Carlos Sainz ganz viel Pech hat, dann könnte er sogar noch eine Strafe für den Start und das Raushauen von Alonso bekommen.

Grid-Positionen beim Großen Preis von Australien

1. Verstappen 2. Hamilton 3. Alonso 4. Sainz 5. Gasly 6. Stroll 7. Perez 8. Norris 9. Hülkenberg 10. Ocon 11. Piastri 12. Zhou 13. Tsunoda 14. Bottas 15. Sargeant 16. de Vries DNF Magnussen DNF Russell DNF Albon DNF Leclerc

57/58 Runden: RESTART NUMMER 2 IN AUSTRALIEN: VERSTAPPEN KOMMT ENDLICH MAL GUT WEG: ABER PURES CHAOS BEI ALLEN ANDEREN! PEREZ, SAINZ, OCON, GASLY UND VIELE MEHR SIND RAUS. WAS HAT DIE FIA DENN DA FABRIZIERT? Dieser Start hat die Teams jetzt nochmal Millionen gekostet und bei rausgekommen ist gar nix! Jetzt bleibt die Frage, was gewertet wird - am besten wäre definitiv, die Startaufstellung des Restarts...

56/58 Runden: Dia FIA hat sich doch nochmal entschieden, das Rennen für zwei Runden weiterzufahren! Zittern müssen jetzt besonders Nico Hülkenberg und Max Verstappen! Hülkenberg ist nur noch neunter und könnte beim Restart seine Punkte verlieren... Verstappen hat bereits bewiesen, dass er in Australien keine guten Starts hatte, beide Male hat er seine Position verloren! Es wird also in den letzten Minuten nochmal richtig spannend in Australien! Das Rennen geht um 8:56 Uhr weiter!

55/58 Runden: KEVIN MAGNUSSEN IST RAUS! Der Däne rast in der Kurve in die Bande und verliert seinen Reifen an der Wand - wir bekommen die nächste rote Flagge und ein erneutes Safety-Car! Gute Gelegenheit für alle Beteiligten nochmal in die Box zu fahren und sich den schnellsten Reifen zu holen.

51/58 Runden: Noch sieben Runden zu fahren: Hülkenberg und Norris liefern sich hier einen sehr spannenden Zweikampf - obwohl Norris DRS hat, kommt er nicht so leicht an Hülkenberg vorbei, versucht es kurz vor der Kurve: Nix da, Hülkenberg verteidigt seine Position sehr gut! Norris ist mittlerweile schon ein bisschen gefrustet und gibt das auch an seinen Renningenieur weiter. Kurz vor Start und Ziel hat Norris ihn jetzt: Hülkenberg fährt zu weit raus und landet etwas im Kies und hat jetzt natürlich etwas Dreck am Reifen - hoffentlich geht das bis zum Schluss noch gut mit den Reifen!

47/58 Runden: Bisher kann sich Hülkenberg gut gegen Norris verteidigen! Die beiden haben ungefähr gleiche Bedingungen, die Reifen sind gleich alt und das Auto auch ungefähr gleich schnell. Verstappen hat vorne übrigens ab und an ein paar Probleme, wenn er in die Kurve reinbremst - ähnlich wie Perez gestern, nur kann der Niederländer etwas besser damit umgehen.

42/58 Runden: Direkt zwei spannende Kämpfe - Perez hat es endlich mal näher an Norris geschafft und ist im DRS-Fenster drin, auch Gasly kommt Sainz immer näher. Perez ist deutlich schneller als Norris im McLaren, jetzt muss er nur noch eine gute Ecke zum Überholen finden! Scheint auf Start und Ziel noch nicht gereicht zu haben, aber kurz danach hat es dann doch gereicht! Perez auf P8.

38/58 Runden: Nachdem die ersten zwanzig Runden des Rennens voller Action waren, könnte man jetzt schon fast sagen, dass es ein wenig langweilig wird. Hamilton schnappt sich die schnellste Rennrunde - braucht sie aber auch, denn Alonso und Sainz kommen dem Mercedes immer näher! Perez schafft es aber immer noch nicht an Norris vorbei - ein Red Bull gegen einen McLaren, sollte eigentlich machbar sein, wenn man sich die letzten Rennen der McLarens angeschaut hat.

33/58 Runden: Mittlerweile hat Verstappen auf P1 fast neun Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Sein Teamkollege Perez scheint allerdings auf P9 etwas festzusitzen. An Norris kommt er bisher einfach nicht so ran, aber er holt sich jetzt die schnellste Rennrunde - vielleicht kommt da jetzt mal was von ihm. Sainz muss seinen vierten Platz gegen Gasly und Stroll verteidigen, die sind alle ganz nah beieinander!

27/58 Runden: Mercedes hat Hamilton wohl nochmal etwas extra Power gegeben... Verstappen baut den Vorsprung aber weiter aus. Die Red Bulls haben in dieser Saison einfach eine Pace, die für alle anderen Autos unerreichbar scheint! Mittlerweile fährt das fast das komplette Feld auf harten Reifen - nur Sargeant und de Vries haben noch die Mediums drauf.

22/58 Runden: Das Chaos scheint sich wohl gerade etwas beruhigt zu haben: Verstappen ist mittlerweile vier Sekunden vor Hamilton. Perez durch die vielen Vorfälle fährt übrigens auch schon auf P9, wenn er ganz viel Glück hat, ist vielleicht ja sogar doch noch ein Podium für ihn drin! Hülkenberg fährt derweil weiterhin souverän auf dem siebten Platz.

George Russells Mercedes fängt Feuer! © IMAGO/Mark Sutton

18/58 Runden: UND WIR HABEN DAS NÄCHSTE VIRTUELLE SAFTEY-CAR: George Russells Motor fängt Feuer und der Brite muss sein Auto abstellen. Das Gute: Er konnte fast komplett in die Pitlane fahren. Schlecht natürlich für die anderen Fahrer - Reifen wechseln können sie jetzt erstmal nicht, die Boxengasse ist geschlossen. Hoffen wir mal, dass der Motor bei Hamilton nicht auch so heiß läuft im Laufe des Rennens.

13/58 Runden: Und schon ist Verstappen wieder Race-Leader. Der Niederländer fährt ganz easy an Hamilton vorbei und baut auch schon direkt einen ordentlichen Abstand zum Mercedes aus. Im Mittelfeld gab es nach dem Restart wieder etwas Chaos. De Vries und Ocon haben sich berührt, der Vorfall wird gerade untersucht!

Berührung zwischen Ocon und de Vries! © IMAGO/Xavi Bonilla

10/58 Runden: RESTART IN AUSTRALIEN: HAMILTON KOMMT GUT WEG UND BLEIBT VOR VERSTAPPEN. DER WEHRT SICH GEGEN FERNANDO ALONSO UND BLEIBT ZWEITER. STROLL WURDE ETWAS NACH HINTEN DURCHGEREICHT. HÜLKENBERG IST NACH DEM RESTART NUR NOCH AUF P7. Das Startprocedere wird übrigens untersucht - gut möglich, dass Hamilton eine Strafe bekommt, weil er zu viel Abstand zum Safety-Car gelassen hat!

9/58 Runden: Es gibt einen stehenden Start hier in Australien: Davon könnte besonders Max Verstappen profitieren, der direkt hinter Hamilton ist. Er beschwert sich auch direkt, dass Hamilton zu viel Abstand zum Safety-Car lässt. Das kann noch lustig werden! Für Russell hat sich der Pitstop vor der Roten Flagge natürlich überhaupt nicht gelohnt.

8/58 Runden: UND DAS NÄCHSTE SAFTEY-CAR IST DA: Alex Albon rast in die Bande rein und steht nach dem Aufprall mit seinem Auto halb auf der Strecke, dabei fliegt ordentlich Kies. Vorher gab es intern bei Mercedes schon einen kleinen Kampf zwischen Hamilton und Russell. Nachdem Russell in der Box war, ist Hamilton jetzt auf P1 und führt somit das erste Mal in der Saison ein Rennen an! Verstappen ist direkt hinter ihm. ROTE FLAGGE! DAS RENNEN IST UNTERBROCHEN. ALBON IST RAUS UND MUSS SEIN AUTO ABSTELLEN, DEM WILLIAMS-FAHRER GEHT ES ABER GUT! Das Rennen geht um 7:33 Uhr wieder los.

4/58 Runden: Das Safety-Car kommt wieder rein. Mittlerweile sind beide Mercedes vor Verstappen. Russell damit auf P1 und Hamilton P2. Und jetzt legt Russell einen tollen Restart hin, Verstappen kommt auch nicht an Hamilton ran - gut gemacht von beiden Mercedes. Hülkenberg konnte in dem Chaos auch schon eine Position gut machen und fährt auf P9.

Der Start beim Großen Preis von Australien 2023. © IMAGO/Xavi Bonilla

1/58 Runden: DER GROßE PREIS VON AUSTRALIEN IST GESTARTET: RUSSELL ERWISCHT EINEN SUPER START GEGEN MAX VERSTAPPEN UND SCHNAPPT SICH DIE ERSTE POSITION. CHARLES LECLERC IST RAUS! DER MONEGASSE DREHT SICH UND RUTSCHT AUF DAS KIESBETT. DAS SAFETY-CAR MUSS RAUS - GELBE FLAGGE!

Lewis Hamilton lobt das Team hinter dem Auto und zeigt sich positiv aufs Rennen

Update vom 02. April 2023, 6:50 Uhr: Nur noch 10 Minuten bis das Rennen in Australien losgeht! Beim Albert Park Circuit ist das Überholen nicht so einfach. Helmut Marko schätzt trotzdem die Chancen vom vierten - Fernando Alonso - besser, als die der beiden Mercedes ein, auf P2 am Ende des Rennens zu landen. Was für Markos Einschätzung spricht: Mercedes haben ihre Set-Ups auf das Qualifying ausgelegt, nicht auf das Rennen und in Melbourne ist es heute deutlich wärmer als die letzten Tage. Trotzdem ist hier ein guter Start das Wichtigste.

Lewis Hamilton beim Großen Preis von Australien, 2023. © IMAGO/Zak Mauger

Update vom 02. April 2023, 6:25 Uhr: Für Mercedes lief das Qualifying erstaunlich gut! Ob die Silberpfeile aber endlich wieder ganz vorne mitfahren können, wird sich erst noch zeigen. Lewis Hamilton zeigte sich im Interview jedoch positiv und lobte nochmal die Menschen hinter dem Auto: „Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Menschen in der Fabrik weiterarbeiten und was aus dem Auto rausholen können. Wir haben immer noch ein Stück Arbeit vor uns, denn die Red Bulls sind immer noch vorne.“

Erstmeldung vom 02. April 2023, 06:13 Uhr: Melbourne - Kurz vor dem Rennen zeigt Sky nochmal ein kleines Interview mit Sebastian Vettel - und zwar ein neues. Er hat unter anderem erzählt, dass er gar nicht mitbekommen hatte, dass Lance Stroll zu Beginn der Saison verletzt war und vielleicht nicht hätte fahren können. Vettel hatte zwar dann eine Nachricht von Aston-Martin-Chef Mike Krack auf dem Handy und die beiden haben auch telefoniert, Stroll zu ersetzen war jedoch nie ein Thema für ihn. Und typisch Sebastian, hat er als erstes Lance geschrieben und ihm eine gute Besserung gewünscht.

Nico Hülkenberg war zwischenzeitlich der schnellste Fahrer auf der Strecke

Das Qualifying der Formel 1 in Australien hat gezeigt, dass auch die Red Bulls nicht unfehlbar sind. Zwar konnte sich Max Verstappen die Pole schnappen, Teamkollege Perez hatte allerdings so große Probleme, dass sein Auto im Kiesbett landete und das Qualifying nach wenigen Minuten abgebrochen werden musste. Verstappen hatte währenddessen nur ein paar kleinere Probleme, die ihn jedoch für das Rennen nicht weiter verunsichern. Helmut Marko machte im Sky-Interview klar, dass sie schon glücklich sein, wenn Perez überhaupt in die Punkte komme, Überholen ist beim Albert Park Circuit nämlich nicht so einfach.

Sergio Perez muss das Qualifying in Australien noch in Q1 beenden. © IMAGO/JAMES ROSS

Nico Hülkenberg und Alexander Albon legten dafür ein paar richtig gute Runden hin! Der Deutsche war zwischenzeitlich sogar der schnellste auf der Strecke, konnte diese Pace jedoch nicht halten - am Ende reichte es dann nur für P10. Hülkenberg schaut jedoch optimistisch auf das Rennen: „Ich fühle mich wohler und wohler im Auto und ich glaube, dass wir konkurrenzfähig sind – auch im Rennen über mehrere Runden“, so der Deutsche. Albon legte im zweiten Sektor eine Bestzeit hin und schaffte es somit in seinem Williams auf P8.

Freies Training ade? Stefano Domenicali würde lieber auf Sprintformat setzen

Das Wochenende in Australien startete für fast alle Teams ziemlich chaotisch. Schon in den freien Trainings gab es viele Beinahe-Unfälle und Ausrutscher der Fahrer. Nicht nur der Regen sorgte für Störungen, auch das Verhalten einiger Fahrer - Sergio Perez und Nico Hülkenberg lieferten sich im Freien Training fast schon ein kleines Rennen, George Russell landete nach einer Kurve beinah hinten im Aston Martin von Lance Stroll und das Kiesbett schien auch einigen Fahrern zu gefallen.

Yuki Tsunoda landet beim Freien Training in Melbourne im Kiesbett. © IMAGO/HOCH ZWEI

Die Fans zeigen sich auf Social Media fast schon etwas amüsiert über diese Vorfälle: Denn der Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat beim Grand Prix von Australien nämlich darüber gesprochen, die Freien Trainings möglicherweise abzuschaffen und stattdessen das Sprintformat weiter auszubauen. Auf Instagram finden sich daraufhin auf der Formel-1-Seite Kommentare, wie „die Fahrer haben die Spekulation über die Abschaffung der Freien Trainings gehört und sich entschieden einfach mal ein bisschen Spaß zu haben“. Viele sehen die Freien Trainings als essenziell, Domenicali denkt jedoch nicht, dass das Format die breite Masse interessieren würde. (lhe)