Das sagt Mercedes-Chef Toto Wolff zum Vettel-Sieg

Von Ferrari geschlagen: Toto Wolff (r.) mit Ross Brawn und Niki Lauda in der Box.

München - Sebastian Vettel sorgt mit dem Ferrari-Sieg für grenzenlose Freude bei den Roten. Was war mit Mercedes los? Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (45) im Interview.

Herr Wolff, als Sebastian Vettelnach seinem Boxenstopp die Führung vor Lewis Hamilton übernahm, wirkten Sie sehr wütend. War es ein strategischer Fehler?

Ich muss wohl an meiner Emotionalität während des Rennens arbeiten. Ich sollte professionellen Rat einholen (lacht). Insgesamt war der Ferrari heute einfach das schnellere Auto. Lewis hat anfangs Vollgas gegeben und war trotzdem nicht in der Lage davonzuziehen. Mit seinem frühen Stopp wollten wir Vettel einen möglichen Vorteil nehmen. Als wir danach aber hinter Max Verstappen festhingen, war das gleichbedeutend mit der Niederlage.

War es der eine große Fehler, der heute den Sieg gekostet hat?

Am Ende gibt es immer viele Kleinigkeiten, die man hätte besser machen können oder müssen. Generell kann man aber sagen: Wir waren nicht schnell genug, und deshalb ist Sebastian Vettel der verdiente Sieger. Selbst wenn wir alles optimal getroffen hätten, wissen wir nicht, ob es zum Sieg gereicht hätte. Wir müssen jetzt verstehen, warum wir am Anfang des Rennens nicht die gewünschte Geschwindigkeit hatten.

„Es trägt zur Persönlichkeitsbildung bei“

Mercedes hat damit erstmals seit langer Zeit ein Rennen verloren, weil der Gegner einfach stärker war. Wie fühlt sich das an, und ist es nicht eine wichtige Zutat für die Formel 1?

Es trägt zur Persönlichkeitsbildung bei. In den vergangenen drei Jahren hatten wir das Glück, dass wir fast alles gewonnen haben. Jetzt geht es darum, zu akzeptieren, dass wir von Ferrari geschlagen wurden. Sie sind gut aus den Startlöchern gekommen, ihr Auto ist schnell, das ist ein Fakt. Wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Wir müssen jeden Stein umdrehen."

Vor dem Start wurde viel über die neue Formel 1 geredet. Glauben Sie, dass es den Fans heute gefallen hat, was sie gesehen haben?

Insgesamt mag ich die neue Formel 1. Mir gefällt der Look der neuen Autos, und die Geschwindigkeit haut einen um. Aber offensichtlich ist das Überholen ein Problem, das gehört auf jeden Fall zu den negativen Seiten. Es könnte jetzt aber ein wenig am Kurs in Melbourne gelegen haben, auf anderen Strecken wird es wohl wieder einfacher.

sid