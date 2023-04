Diebe von Leclercs Luxusuhr in Italien gefasst

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde bei einem Überfall im vergangenen Jahr eine Luxusuhr gestohlen. © Vincent Thian/AP/dpa

Knapp ein Jahr nachdem dem Formel-1-Piloten Charles Leclerc bei einem Überfall eine Luxusuhr gestohlen worden ist, sind in Italien vier Menschen festgenommen worden.

Viareggio - Drei Männer und eine Frau wurden am frühen Morgen aufgespürt und wenig später festgenommen, wie die Carabinieri mitteilten. Sie stehen unter Verdacht, im vergangenen Jahr dem Ferrari-Piloten bei einem Italien-Besuch eine hochpreisige Uhr gestohlen zu haben.

Leclerc war im April 2022 in der ligurischen Küstenstadt Viareggio unterwegs. Medienberichten zufolge wurden in einer schwach beleuchteten Straße Fans auf ihn aufmerksam und baten ihn um Autogramme und Fotos. In dem kleinen Gedränge wurde dem Monegassen demnach eine Luxusuhr entwendet. Die Behörden sprechen in ihrer Mitteilung von einer „Uhr einer namhaften Schweizer Firma, deren Wert sehr hoch eingeschätzt wird“.

Die Ermittlungen gegen die vier Leute erstreckten sich über mehrere Monate, hieß es weiter. Anhand zahlreicher privater und öffentlicher Videoüberwachungsbilder sowie der Befragung von verschiedenen Zeugen konnten die Verdächtigen, die allesamt aus der Hafenstadt Neapel stammen, demnach aufgespürt werden. Sie alle sollen polizeibekannt und vorbestraft sein, teilten die Carabinieri weiter mit. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihnen demnach noch andere Diebstähle nachgewiesen werden. So wurden bei Durchsuchungen weitere wertvolle Uhren sowie hohe Bargeldbeträge gefunden. dpa