BSV Rehden erwartet Hamburger SV II mit „Promi“ Papadopoulos

Wunsch: Belohnung für Leidenschaft

Gute Noten: Auch an der Leistung von Quentin Fouley (2. v. l.) und Addy-Waku Menga (r.) hatte Rehdens Trainer Maarten Schops nach dem Auftritt in Oldenburg nichts auszusetzen. Die beiden BSV-Offensivkräfte dürften am Samstag im Heimspiel gegen den Hamburger SV II ebenfalls gesetzt sein.

Rehden – Detaillierteste Informationen – fast wie in der Bundesliga: Auch drei Klassen tiefer existieren inzwischen Erhebungen aus jedem Regionalliga-Spiel, etwa über Zweikampf-Quoten, gespielte Pässe, Torschüsse und andere Kernkompetenzen im Fußball. Am Sonntag, während der 1:3 (1:1)-Niederlage des BSV Rehden beim VfB Oldenburg, „waren wir in allen Bereichen besser“, fasst Rehdens Trainer Maarten Schops das Fazit einer dieser Apps zusammen, die solche Daten sammeln. „Allein mit diesen Erkenntnissen gewinnst du zwar kein Spiel, aber es hat uns gezeigt, dass wir mit unserer Einschätzung direkt nach dem Abpfiff gar nicht so falsch lagen.“ Nun wünscht sich der Ex-Profi für seine Heim-Premiere am Samstag ab 14 Uhr in den Waldsportstätten gegen den Hamburger SV II, „dass wir diese Leidenschaft wieder abrufen, die geschlossene Mannschaftsleistung bestätigen können – und uns endlich mit drei Punkten belohnen“.