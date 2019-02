„Wir haben unser System gefunden“

Bochum - Stundenlange Busreisen zu Testspielen sind beim Fußball-Regionalligisten BSV Rehden eher ungewöhnlich. „Aber wenn man mal einen richtig guten Gegner hat, der etwas weiter weg ist, dann nimmt man das gerne in Kauf“, sagt Trainer Benedetto Muzzicato. Also fuhr der BSV-Tross am Samstag nach Bochum, was „etwas chaotisch“ war, wie Muzzicato meinte. Kurz vor dem Ziel gab’s eine Sperrung - und die Rehdener Spieler mussten rund 15 Minuten zu Fuß gehen, um den Platz zu erreichen. Geschadet hat es nicht, schließlich gab es am Ende ein 2:1 (0:1) bei West-Regionalligist SG Wattenscheid 09. Der für gestern angesetzte Test bei Bremen-Ligist SC Borgfeld fiel aus, weil der Gegner zu große Personalprobleme hatte.

Das Duell mit dem Traditionsclub aus Wattenscheid, der erst kürzlich per Crowdfunding vor dem Untergang gerettet worden war, hatte der frühere Rehdener Manager Peter Schöne vermittelt. „Wir wollten einen starken Gegner, damit die Jungs wissen, was in der Liga auf sie zukommt“, erklärte Muzzicato.

Zu Beginn der Partie auf dem Kunstrasen war der BSV noch nicht so ganz auf der Höhe. „Wir haben ein bisschen zu viel zugelassen“, sagte Muzzicato, der in der Dreier-Abwehrkette Yannis Becker (links) und Shinji Yamada (rechts) auf den Außenpositionen aufgeboten hatte. „Wir haben offensiver verteidigt, das sah schon sehr gut aus“, lobte der Coach. In der Abwehr-Mitte stand Neuzugang Miroslav Kovacevic, der diese Rolle auch weiterhin ausfüllen soll, solange Tobias Esche fehlt. „Für Miro ist das Neuland. Er brauchte 15 oder 20 Minuten, um sich zurechtzufinden - auch, was die Kommandos angeht. Aber dann war es sehr ordentlich“, meinte Muzzicato.

Obwohl sich die Gäste nach verhaltenem Start steigerten, gerieten sie in Rückstand. Der ehemalige Rehdener Jeffrey Obst schoss Wattenscheid in Führung (27.). Von Quentin Fouley, einer von drei Winterzugängen in der Startelf neben Kovacevic und Tomislav Ivicic, war in der ersten Halbzeit fast gar nichts zu sehen. „Er braucht Spielpraxis und seinen Rhythmus“, meinte Muzzicato, der dann jedoch in der zweiten Hälfte seine Freude am französischen Offensivmann hatte. Nach schöner Vorarbeit von Josip Tomic, dem der Trainer ein „sehr agiles Spiel“ bescheinigte, gelang Fouley ganz raffiniert mit der Hacke der Ausgleich (60.). Und nur sieben Minuten später legte der 25-Jährige per Schlenzer seinen zweiten Treffer nach.

Das 2:1 war gleichzeitig der Endstand - und Muzzicato freute sich neben dem Sieg vor allem über den neuen Konkurrenzkampf, der in seinem Team durch die vier Neuzugänge entstanden sei: „Man merkt, dass die Jungs, die wir dazugeholt haben, für ordentlich Druck sorgen.“ Kovacevic und Fouley spielten gegen Wattenscheid durch, der diesmal nicht so auffällige Ivicic machte nach 65 Minuten Platz für Shamsu Mansaray.

Weitere wichtige Erkenntnis für Muzzicato: Er weiß inzwischen genau, wie er sein Team in der Regionalliga-Rückrunde ausrichten will. „Wir haben unser System gefunden“, sagte der 40-Jährige gestern und meinte ein 3-4-3. An dessen Feinabstimmung wird Rehden nun noch ein bisschen arbeiten. „Deshalb bin ich froh, dass wir noch ein paar Tests haben“, sagte Muzzicato. Erst mal hat seine Mannschaft nun ein paar Tage Pause: „Wir haben bisher sehr viel gemacht. Da ist es wichtig, auch mal den Kopf frei zu bekommen und die Akkus aufzuladen.“ mr